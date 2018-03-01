В областном центре пройдет «Гомельская лыжня — 2018»

  • 01 марта 2018, 11:47
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Праздник соберет любителей лыжного спорта в заречной зоне реки Сож. Соревнования, приученные ко Всемирному Дню снега, запланированы на 3 марта. Построение команд в 10.45.

Традиционно будет проходить два старта: VIP-гонка на 500 метров и индивидуальная лыжная гонка среди любителей с общим стартом — один километр для женщин и два километра для мужчин.

Состязания проводятся в трех возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, 50 лет и старше.

В мероприятии примут участие работники облисполкома и Гомельского горисполкома, администраций районов Гомеля, КГК Гомельской области, прокуратуры Гомельской области, областного суда, УВД облисполкома, областного управления МЧС, областного объединения профсоюзов.

Как сообщила директор областного учебно-методического центра физического воспитания населения Юлия Антонюк, в соревнованиях может поучаствовать и любой желающий. Регистрационный номер можно получить на старте в день мероприятия. С собой стоит захватить именную заявку с допуском (разрешением) медицинского учреждения или врача.


Кристина Ворона, фото – Олег Белоусов, Гомельская правда
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