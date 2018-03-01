Фотофакт: минчанин сфотографировал заснеженный Гомель с высоты 780 километров

  • 01 марта 2018, 09:18
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Спутниковые снимки заснеженных городов появились в твиттер-аккаунте минчанина Вячеслава Мазая.

Вячеслав работает в компании, которая реализует проекты в сельскохозяйственной сфере, поэтому у него есть доступ к спутниковым фотоснимкам. Снимки сделаны «глазами» спутника Sentinel с высоты около 780 км.



gomel.today
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