В Гомеле выставят на продажу цоколь Старого универмага, музыкальную школу и общественный туалет

Что делается для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества? Какое значение придают проблемным объектам в промзоне? Об этом шла речь на заседании Гомельского горисполкома, пишет городской журнал «Белка».
Сегодня в Гомеле государству принадлежит 15,5 тыс. объектов недвижимости общей площадью более 1,7 млн кв. метров. Не используется в хозяйственном обороте 12,4 тыс. кв. метров, причём 11 тыс. находится в законсервированном состоянии.
Основной способ вовлечения имущества в оборот — сдача его в аренду. Но коммерсанты начали считать деньги и избавляться от ненужных им площадей. В результате оптимизации арендуемые площади за год сократились на 2747 кв. м. Такая тенденция прослеживается на всей территории республики.
Если за площади в центре между потенциальными арендаторами ведётся борьба, то на окраине ситуация другая. Бывают случаи, когда арендатор уходит, а на его место никто не претендует. Имущество пустует, ветшает, не приносит прибыли ни бизнесу, ни владельцу. Чтобы так происходило реже, рассматривается вопрос о снижении арендной платы для помещений, пустующих на протяжении года и больше.
Другой способ вовлечения недвижимости в оборот — продажа её в собственность. В прошлом году были проведены торги по продаже четырёх пустующих и шести сдававшихся в аренду помещений на сумму свыше 1 млн. рублей. Остаются не проданными административные здания на улице Кирова, помещения на улицах Старочерниговской, Островского, бывший центр социального обслуживания населения на улице Барыкина. Объекты предлагаются для организации торговли или общепита, здравоохранения, размещения производства и складов.
Примеры успешного освоения, казалось бы, заброшенных объектов в Гомеле есть. Так, производственный корпус завода химического мела в Новобелице выставлялся на торги в течение четырёх лет. В 2016 году он был практически за бесценок отдан в распоряжение бизнесмена, отремонтировавшего здание и наладившего в нём производство облицовочных плит из мрамора и цемента, а также пластика. Сейчас рассматривается вопрос расширения производства. В результате на месте руин город получил предприятие, создавшее рабочие места, уплачивающее налоги. Возможно, и продукция предприятия городу будет небезынтересна.
Как сообщила начальник управления коммунальной собственности горисполкома Светлана Патароча, в нынешнем году перечень выставляемых на аукцион объектов пополнят ещё шесть адресов.
Это обособленные помещения на улице Гагарина, цокольный этаж Старого универмага на Советской, дом на улице Пролетарской. Также к продаже готовятся здания бывшей музыкальной школы на улице Войкова и общественного туалета на улице Юбилейной.
Председатель горисполкома Пётр Кириченко потребовал от подчинённых следить не только за отчуждением подобных объектов, но и за соблюдением инвесторами условий их продажи. В этой связи члены горисполкома вспомнили здание бани № 7 на проспекте Октября, проданной в частные руки пять лет назад. По словам собственника, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению бассейна, отнимающие массу времени и денег.
— Это, однако, только слова. Отсутствие на объекте строительных материалов и техники, рабочих бросается в глаза. Поэтому доверяя, проверяй. Переведите отношения с покупателем на деловой язык с составлением необходимых документов. Создайте рабочую группу, которая будет периодически выезжать на место и отслеживать ход реконструкции, — дал задания мэр Гомеля.
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