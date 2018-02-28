В Гомеле выставят на продажу цоколь Старого универмага, музыкальную школу и общественный туалет

Что делается для вовлечения в хозяй­ственный оборот неис­пользуемого имущества? Какое значение прида­ют проблемным объек­там в промзоне? Об этом шла речь на заседании Гомельского гориспол­кома, пишет городской журнал «Белка».

Сегодня в Гомеле госу­дарству принадлежит 15,5 тыс. объектов недви­жимости общей площа­дью более 1,7 млн кв. метров. Не используется в хозяйственном оборо­те 12,4 тыс. кв. метров, причём 11 тыс. находит­ся в законсервированном состоянии.

Основной способ вовлечения имущества в оборот — сдача его в аренду. Но коммерсанты начали считать деньги и избавляться от ненужных им площадей. В резуль­тате оптимизации арен­дуемые площади за год сократились на 2747 кв. м. Такая тенденция про­слеживается на всей тер­ритории республики.

Если за площади в центре между потенци­альными арендаторами ведётся борьба, то на окраине ситуация дру­гая. Бывают случаи, ког­да арендатор уходит, а на его место никто не претендует. Имущество пустует, ветшает, не при­носит прибыли ни бизне­су, ни владельцу. Чтобы так происходило реже, рассматривается вопрос о снижении арендной платы для помещений, пустующих на протяже­нии года и больше.

Другой способ вовлече­ния недвижимости в обо­рот — продажа её в соб­ственность. В прошлом году были проведены тор­ги по продаже четырёх пустующих и шести сда­вавшихся в аренду поме­щений на сумму свыше 1 млн. рублей. Остают­ся не проданными адми­нистративные здания на улице Кирова, помеще­ния на улицах Старочер­ниговской, Островского, бывший центр социаль­ного обслуживания насе­ления на улице Барыкина. Объекты предлагаются для организации торгов­ли или общепита, здраво­охранения, размещения производства и складов.





Примеры успешного освоения, казалось бы, заброшенных объектов в Гомеле есть. Так, про­изводственный корпус завода химического мела в Новобелице выстав­лялся на торги в тече­ние четырёх лет. В 2016 году он был практически за бесценок отдан в рас­поряжение бизнесмена, отремонтировавшего зда­ние и наладившего в нём производство облицовоч­ных плит из мрамора и цемента, а также пласти­ка. Сейчас рассматрива­ется вопрос расширения производства. В резуль­тате на месте руин город получил предприятие, создавшее рабочие места, уплачивающее налоги. Возможно, и продукция предприятия городу будет небезынтересна.

Как сообщила началь­ник управления комму­нальной собственности горисполкома Светлана Патароча, в нынешнем году перечень выставля­емых на аукцион объек­тов пополнят ещё шесть адресов.

Это обособлен­ные помещения на ули­це Гагарина, цокольный этаж Старого универмага на Советской, дом на ули­це Пролетарской. Также к продаже готовятся зда­ния бывшей музыкальной школы на улице Войкова и общественного туалета на улице Юбилейной.

Председатель горисполкома Пётр Киричен­ко потребовал от подчи­нённых следить не толь­ко за отчуждением подоб­ных объектов, но и за соблюдением инвесто­рами условий их прода­жи. В этой связи члены горисполкома вспомнили здание бани № 7 на про­спекте Октября, продан­ной в частные руки пять лет назад. По словам соб­ственника, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению бас­сейна, отнимающие мас­су времени и денег.

— Это, однако, только слова. Отсутствие на объ­екте строительных мате­риалов и техники, рабо­чих бросается в глаза. Поэтому доверяя, про­веряй. Переведите отно­шения с покупателем на деловой язык с состав­лением необходимых документов. Создайте рабочую группу, которая будет периодически выез­жать на место и отсле­живать ход реконструк­ции, — дал задания мэр Гомеля.