Водитель «Лексуса», который насмерть сбил пешехода на улице Советской в Гомеле, приговорен к пяти годам лишения свободы

Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло 3 декабря.

Около 4 утра 30-летний гражданин Армении на «Лексусе» ехал по улице Советской в направлении проспекта Победы. На скорости 102 км/ч он сбил гомельчанина, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте.

Согласно обвинению, в момент ДТП водитель находится в утомленном состоянии и без очков, которые ему необходимо носить при вождении автомобиля. Кроме того, мужчина разговаривал по телефону.

Также обвиняемый пояснял, что «Лексус» только частично принадлежал ему. При покупке авто половину суммы внес сам, а другую занял под проценты у знакомого. Между мужчинами была договоренность, что изначально машину зарегистрируют на этого знакомого, а после погашения долга — непосредственно на покупателя.

Суд Центрального района Гомеля приговорил гражданина Армении к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, сроком на 5 лет.

Хозяин «Лексуса» обязан выплатить моральную компенсацию брату погибшего — 25 тысяч рублей, матери — 30 тысяч рублей, и несовершеннолетнему сыну — 50 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.