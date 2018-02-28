В Гомеле торговец антиквариата перевозил насвай и марихуану

Оперативники нарконтроля Советского РОВД получили информацию о том, что горожанин перевозит насвай. Она оказалась достоверной.

Утром мужчина на личном авто приехал на рынок «Давыдовский», где его уже ждали милиционеры. Мужчина начал вытряхивать карманы куртки, на снег посыпалось характерное растительное вещество. Избавиться окончательно от него не удалось, крупинки застряли в ткани кармана.





В багажнике милиционеры обнаружили пакеты с некурительным табаком насвай, часть была расфасована по дозам. Всего насвая оказалось 3220 г, марихуаны, что подтвердила проведенная экспертиза растительного вещества из карманов, около 3 г.

— По факту незаконного оборота насвая в отношении жителя областного центра составлен административный протокол по части 2 статьи 16.10 КоАП Республики Беларусь. По факту незаконного хранения наркотического вещества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного Кодекса Беларуси. Подозреваемый арестован, проводятся следственные действия, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.