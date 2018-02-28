Два дела о педофилии за сутки. В Гомельской области бомж домогался мальчика, а 37-летний мужчина — племянницу

  • 28 февраля 2018, 13:50
  • 7588
  • 0



За последние сутки Следственный комитет возбудил два уголовных дела о педофилии. В одном случае пострадал 12-летний мальчик, во втором — жертвой собственного дяди стала несовершеннолетняя девочка.

12-летняя девочка приехала погостить в деревню к бабушке. Там же в это время находился и ее 37-летний дядя, который положил глаз на ребенка.

Второе преступление произошло всего неделю назад в Мозыре. 44-летний мужчина из Лельчицкого района приехал в Мозырь: тут он вел бродяжнический образ жизни, ночевал в подвалах и подъездах. 20 февраля, оказавшись на техническом этаже, пьяный мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подозреваемых заключили под стражу.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21672), Мозырь (1911)

Метки: Криминал (9453), Главное (5690), Область (5175)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 28/02 - 01/03:

Самое читаемое