За последние сутки Следственный комитет возбудил два уголовных дела о педофилии. В одном случае пострадал 12-летний мальчик, во втором — жертвой собственного дяди стала несовершеннолетняя девочка.

12-летняя девочка приехала погостить в деревню к бабушке. Там же в это время находился и ее 37-летний дядя, который положил глаз на ребенка.

Второе преступление произошло всего неделю назад в Мозыре. 44-летний мужчина из Лельчицкого района приехал в Мозырь: тут он вел бродяжнический образ жизни, ночевал в подвалах и подъездах. 20 февраля, оказавшись на техническом этаже, пьяный мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летнего мальчика, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Подозреваемых заключили под стражу.