4 банка, где можно взять кредит по паспорту без справок

  • 28 февраля 2018, 09:00
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Желание получить кредит без справки о доходе вполне объяснимо. В некоторых организациях справку дают не сразу из-за внутренней бюрократии, иногда не хочется сообщать на работе такую важную подробность личной финансовой жизни, как кредит. А еще — получение справки всегда требует времени. Говорить о «быстром кредите» с обязательной справкой о доходах как минимум странно.

Есть обоснованное мнение, что справки сейчас нужны не для выяснения дохода заемщика, это можно довольно точно узнать и другими способами. Но банки требуют справки, чтоб избежать «спонтанных получателей». Людям дается время все обдумать. Снижается риск того, что клиент изменит своему желанию и откажется от кредита.

Еще больше замедляет процесс требование о поручительстве. Найти, договориться, привести с собой в банк — такой заем быстрым точно не станет.

А иногда нужен именно «быстрый кредит». Случается нужда в деньгах для срочной покупки, по личным обстоятельствам и пр.

Банки хорошо понимают желания клиентов, потому предложения кредитов «без справок и поручителей» на рынке постоянно присутствуют.

Опишем 5 интересных предложений подобного типа от 4 банков Беларуси, которые мы взяли, проанализировав все кредиты на сайте майфин.


Банковское учреждение

Название продукта

Тип кредита

Срок рассмотрения заявки

Годовая ставка, %

Сумма, руб.

Макси-мальный срок погашения

Способ получения средств

Возраст получателя

ЗАО «МТБанк»

«Кредит с доставкой на дом»

овердрафт

1 час

27 - 35

до 15 000

до 4 с половиной лет

перевод на банковскую карту

18 – 70 (жен); 18 – 64 (муж)

ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"

«Гостеприимный кредит (без поручителей)»

однократный кредит

от 1 часа до 3 дней

16,5

до 15 000

до 2 лет

наличными или переводом продавцу белорусского товара

18 - 65

ОАО «СтатусБанк»

«Ваши деньги»

однократный кредит

1 час

15

до 2 500

до 3 или 4 лет

наличными

21 - 67

ОАО «СтатусБанк»

«Е-плюс»

однократный кредит

1 час

10

до 2 500

до 1,5 года

наличными

21 - 67

ЗАО «Альфа-Банк»

«По плечу»

однократный кредит

 1 сутки

18

до 3 000

до 1 года

наличными

21 - 64


Кроме названных в таблице условий, по каждому из приведенных займов следует назвать еще некоторые значимые аспекты.

Минимальный уровень личного дохода:


  • Для получения кредита «По плечу» в «Альфа-Банке» нужно иметь доход не ниже 350 рублей (для жителей Минска кредит без справок доступен при зарплате от 450 рублей);
  • В «СтатусБанке» дают кредиты при зарплате выше 200 рублей;
  • «МТБанк» и «Абсолютбанк» требований к зарплате не называют, но уровень дохода учитывают.

Различия в процентных ставках:


  • Ставка для кредита «По плечу» равна 18% для всех и 16% для держателей зарплатных карт «Альфа-Банка».
  • «МТБанк» ставит процентную ставку в зависимость от использования средств. Для безналичных платежей плата 27% в год, при снятии наличных — 35%.

Профессиональные ограничения:


  • «Альфа-Банк» не кредитует работающих у индивидуальных предпринимателей.
  • «МТБанк» не выдает займы самим предпринимателям.
  • Другие банки об ограничениях по роду занятий не пишут.

Другие ограничения:

Принципиальное отличие между кредитными продуктами «Ваши деньги» и «Е-плюс» от «СтатусБанка» в том, что второй выдается только держателям дисконтной карты «Е-плюс» от сети «Евроопт». Страховка при оформлении кредита:

Общее для займов «Ваши деньги» и «Е-плюс» условие — они выдаются без поручителей при заключении договора страхования, в противном случае станет нужно поручительство 3 физических лиц. Из дополнительных условий видно, что описанные кредиты «без справок» принадлежат к разным категориям и сильно различаются между собой.

«Без справок» это не отдельный тип займа, а способ привлечь клиентов и ускорить оформление.


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