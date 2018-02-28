4 банка, где можно взять кредит по паспорту без справок

Желание получить кредит без справки о доходе вполне объяснимо. В некоторых организациях справку дают не сразу из-за внутренней бюрократии, иногда не хочется сообщать на работе такую важную подробность личной финансовой жизни, как кредит. А еще — получение справки всегда требует времени. Говорить о «быстром кредите» с обязательной справкой о доходах как минимум странно.
Есть обоснованное мнение, что справки сейчас нужны не для выяснения дохода заемщика, это можно довольно точно узнать и другими способами. Но банки требуют справки, чтоб избежать «спонтанных получателей». Людям дается время все обдумать. Снижается риск того, что клиент изменит своему желанию и откажется от кредита.
Еще больше замедляет процесс требование о поручительстве. Найти, договориться, привести с собой в банк — такой заем быстрым точно не станет.
А иногда нужен именно «быстрый кредит». Случается нужда в деньгах для срочной покупки, по личным обстоятельствам и пр.
Банки хорошо понимают желания клиентов, потому предложения кредитов «без справок и поручителей» на рынке постоянно присутствуют.
Опишем 5 интересных предложений подобного типа от 4 банков Беларуси, которые мы взяли, проанализировав все кредиты на сайте майфин.
|
Банковское учреждение
|
Название продукта
|
Тип кредита
|
Срок рассмотрения заявки
|
Годовая ставка, %
|
Сумма, руб.
|
Макси-мальный срок погашения
|
Способ получения средств
|
Возраст получателя
|
ЗАО «МТБанк»
|
«Кредит с доставкой на дом»
|
овердрафт
|
1 час
|
27 - 35
|
до 15 000
|
до 4 с половиной лет
|
перевод на банковскую карту
|
18 – 70 (жен); 18 – 64 (муж)
|
ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"
|
«Гостеприимный кредит (без поручителей)»
|
однократный кредит
|
от 1 часа до 3 дней
|
16,5
|
до 15 000
|
до 2 лет
|
наличными или переводом продавцу белорусского товара
|
18 - 65
|
ОАО «СтатусБанк»
|
«Ваши деньги»
|
однократный кредит
|
1 час
|
15
|
до 2 500
|
до 3 или 4 лет
|
наличными
|
21 - 67
|
ОАО «СтатусБанк»
|
«Е-плюс»
|
однократный кредит
|
1 час
|
10
|
до 2 500
|
до 1,5 года
|
наличными
|
21 - 67
|
ЗАО «Альфа-Банк»
|
«По плечу»
|
однократный кредит
|
1 сутки
|
18
|
до 3 000
|
до 1 года
|
наличными
|
21 - 64
Кроме названных в таблице условий, по каждому из приведенных займов следует назвать еще некоторые значимые аспекты.
Минимальный уровень личного дохода:
- Для получения кредита «По плечу» в «Альфа-Банке» нужно иметь доход не ниже 350 рублей (для жителей Минска кредит без справок доступен при зарплате от 450 рублей);
- В «СтатусБанке» дают кредиты при зарплате выше 200 рублей;
- «МТБанк» и «Абсолютбанк» требований к зарплате не называют, но уровень дохода учитывают.
Различия в процентных ставках:
- Ставка для кредита «По плечу» равна 18% для всех и 16% для держателей зарплатных карт «Альфа-Банка».
- «МТБанк» ставит процентную ставку в зависимость от использования средств. Для безналичных платежей плата 27% в год, при снятии наличных — 35%.
Профессиональные ограничения:
- «Альфа-Банк» не кредитует работающих у индивидуальных предпринимателей.
- «МТБанк» не выдает займы самим предпринимателям.
- Другие банки об ограничениях по роду занятий не пишут.
Другие ограничения:
Принципиальное отличие между кредитными продуктами «Ваши деньги» и «Е-плюс» от «СтатусБанка» в том, что второй выдается только держателям дисконтной карты «Е-плюс» от сети «Евроопт».
Страховка при оформлении кредита:
Общее для займов «Ваши деньги» и «Е-плюс» условие — они выдаются без поручителей при заключении договора страхования, в противном случае станет нужно поручительство 3 физических лиц.
Из дополнительных условий видно, что описанные кредиты «без справок» принадлежат к разным категориям и сильно различаются между собой.
«Без справок» это не отдельный тип займа, а способ привлечь клиентов и ускорить оформление.
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