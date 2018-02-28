4 банка, где можно взять кредит по паспорту без справок

Желание получить кредит без справки о доходе вполне объяснимо. В некоторых организациях справку дают не сразу из-за внутренней бюрократии, иногда не хочется сообщать на работе такую важную подробность личной финансовой жизни, как кредит. А еще — получение справки всегда требует времени. Говорить о «быстром кредите» с обязательной справкой о доходах как минимум странно.

Есть обоснованное мнение, что справки сейчас нужны не для выяснения дохода заемщика, это можно довольно точно узнать и другими способами. Но банки требуют справки, чтоб избежать «спонтанных получателей». Людям дается время все обдумать. Снижается риск того, что клиент изменит своему желанию и откажется от кредита.

Еще больше замедляет процесс требование о поручительстве. Найти, договориться, привести с собой в банк — такой заем быстрым точно не станет.

А иногда нужен именно «быстрый кредит». Случается нужда в деньгах для срочной покупки, по личным обстоятельствам и пр.

Банки хорошо понимают желания клиентов, потому предложения кредитов «без справок и поручителей» на рынке постоянно присутствуют.

Опишем 5 интересных предложений подобного типа от 4 банков Беларуси, которые мы взяли, проанализировав все кредиты на сайте майфин.

Банковское учреждение Название продукта Тип кредита Срок рассмотрения заявки Годовая ставка, % Сумма, руб. Макси-мальный срок погашения Способ получения средств Возраст получателя ЗАО «МТБанк» «Кредит с доставкой на дом» овердрафт 1 час 27 - 35 до 15 000 до 4 с половиной лет перевод на банковскую карту 18 – 70 (жен); 18 – 64 (муж) ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" «Гостеприимный кредит (без поручителей)» однократный кредит от 1 часа до 3 дней 16,5 до 15 000 до 2 лет наличными или переводом продавцу белорусского товара 18 - 65 ОАО «СтатусБанк» «Ваши деньги» однократный кредит 1 час 15 до 2 500 до 3 или 4 лет наличными 21 - 67 ОАО «СтатусБанк» «Е-плюс» однократный кредит 1 час 10 до 2 500 до 1,5 года наличными 21 - 67 ЗАО «Альфа-Банк» «По плечу» однократный кредит 1 сутки 18 до 3 000 до 1 года наличными 21 - 64

Кроме названных в таблице условий, по каждому из приведенных займов следует назвать еще некоторые значимые аспекты.

Минимальный уровень личного дохода:

Для получения кредита «По плечу» в «Альфа-Банке» нужно иметь доход не ниже 350 рублей (для жителей Минска кредит без справок доступен при зарплате от 450 рублей);

В «СтатусБанке» дают кредиты при зарплате выше 200 рублей;

«МТБанк» и «Абсолютбанк» требований к зарплате не называют, но уровень дохода учитывают.

Различия в процентных ставках:

Ставка для кредита «По плечу» равна 18% для всех и 16% для держателей зарплатных карт «Альфа-Банка».

«МТБанк» ставит процентную ставку в зависимость от использования средств. Для безналичных платежей плата 27% в год, при снятии наличных — 35%.

Профессиональные ограничения:

«Альфа-Банк» не кредитует работающих у индивидуальных предпринимателей.

«МТБанк» не выдает займы самим предпринимателям.

Другие банки об ограничениях по роду занятий не пишут.

Другие ограничения:

Принципиальное отличие между кредитными продуктами «Ваши деньги» и «Е-плюс» от «СтатусБанка» в том, что второй выдается только держателям дисконтной карты «Е-плюс» от сети «Евроопт». Страховка при оформлении кредита:

Общее для займов «Ваши деньги» и «Е-плюс» условие — они выдаются без поручителей при заключении договора страхования, в противном случае станет нужно поручительство 3 физических лиц. Из дополнительных условий видно, что описанные кредиты «без справок» принадлежат к разным категориям и сильно различаются между собой.

«Без справок» это не отдельный тип займа, а способ привлечь клиентов и ускорить оформление.