Рядом с гомельским парком построят новую парковку

  • 27 февраля 2018, 18:17
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Управление капитального строительства города Гомеляосуществляет выбор генеральной подрядной организации на строительство «под ключ» объекта «Благоустройство с устройством гостевой парковки по пер. Спартака в г. Гомеле».

Переулок Спартака находится рядом с Гомельским облисполкомом между улицей Пролетарской и территорией ОАО «СтанкоГомель».

Цена заказа определена в размере 256 984 BYN. Сроки выполнения работ установлены с марта по июль 2018 года

Напомним, что три года назад уже был реализован проект по устройству парковочных мест в квартале ул. Пролетарской — пер. Спартака — Кагального рва.


Деловой Гомель
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