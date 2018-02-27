Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 27 февраля 2018, 17:50
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона в ближайшие две недели, с 26 февраля по 11 марта.





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Места: Гомель (21664)

Метки: Авто (5004), Область (5170), Главное (5687)

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