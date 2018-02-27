В Гомеле в этом году впервые пройдет форум регионов Украины и Беларуси

В Гомеле в 2018 году пройдет первый форум регионов Украины и Беларуси. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора президентов двух стран, передает пресс-служба Администрации главы украинского государства.

В частности, Петр Порошенко и Александр Лукашенко обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и предстоящие контакты на высшем уровне.

«Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества», — уточнили в пресс-службе Порошенко.