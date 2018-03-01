С приходом весны возвращается и любимая всеми рекламная игра «Счастливая покупка». В восьмом сезоне вас ждет еще больше призов, еще больше способов принять участие в игре, а значит, еще больше шансов на победу.
В этот раз компания Conte разыграет более 4 000 денежных призов и два ГЛАВНЫХ ПРИЗА по 10 000 белорусских рублей.
Рекламная игра «Счастливая покупка-8» проводится на всей территории
Республики Беларусь с 1 марта по 30 апреля 2018 года. В каждом из
розыгрышей, которые пройдут 5 апреля и 11 мая 2018 года, определятся
счастливые обладатели двух тысяч призов по 10 рублей на мобильный
телефон, ста призов по 100 рублей и ГЛАВНОГО ПРИЗА в 10 000 белорусских
рублей.
В этом сезоне организаторы предлагают сразу три способа принять участие в игре.
Первый способ:
- Купите любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI;
- Вырежьте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI);
-
Отправьте 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я
«Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО
(полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в
международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom,
ПРИВЕТ).
Второй способ:
- Купите продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на happyby.com);
- Найдите промокод внутри упаковки;
- Зарегистрируйте 3 (три) промокода на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз.
Третий способ:
- Купите любые товары в интернет-магазине ConteShop.by или в
магазинах торговых сетей Optima и MINIMAX на сумму более 15 (пятнадцати)
белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без
учета стоимости доставки, без учета стоимости
алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном
чеке (заказе);
- Получите промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (у «Optima» и
«MINIMAX»);
- Зарегистрируйте промокод или чек на сайте happyby.com и получите шанс
выиграть приз (один шанс за каждые полные 15 рублей в чеке или заказе).
Советуем вам начать сражаться за призы уже в первом розыгрыше. Как
показывает практика, в нем принимает участие меньшее количество писем, а
значит, шансы на выигрыш значительно выше.
Подробнее об игре, призах и победителях прошлых сезонов «Счастливой
покупки» на сайте happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте,
Одноклассники, Facebook.
О компании
СООО «Конте Спа», производитель одежды, белья и чулочно-носочных
изделий для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании
принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI,
специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.
Самое обсуждаемое
«Зачем жить, если не рожать детей?» vs. «Я устала оправдываться за свой выбор!» Многодетная мама и девушка-чайлдфри из Гомеля откровенно о своей жизни
Жителя Рогачева, которому за отсутствие фликера сломали ребра, суд оштрафовал второй раз
Фоторепортаж: в Гомеле спецназ провел показательные выступления
Работники «Сожа»: На территории совхоза захоранивают свиней. Директор: «Идет технологическое выбытие»
«Он — самоуверенный от безнаказанности». Репортаж с суда, где разбирается дело сбившего рабочего «Гомсельмаша» лихача
Как гомельские десантники испытывали первые «Калашниковы», а потом стали слепнуть
Средняя зарплата в Беларуси резко упала