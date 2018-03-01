С приходом весны возвращается и любимая всеми рекламная игра «Счастливая покупка». В восьмом сезоне вас ждет еще больше призов, еще больше способов принять участие в игре, а значит, еще больше шансов на победу.

В этот раз компания Conte разыграет более 4 000 денежных призов и два ГЛАВНЫХ ПРИЗА по 10 000 белорусских рублей.



Рекламная игра «Счастливая покупка-8» проводится на всей территории Республики Беларусь с 1 марта по 30 апреля 2018 года. В каждом из розыгрышей, которые пройдут 5 апреля и 11 мая 2018 года, определятся счастливые обладатели двух тысяч призов по 10 рублей на мобильный телефон, ста призов по 100 рублей и ГЛАВНОГО ПРИЗА в 10 000 белорусских рублей.

В этом сезоне организаторы предлагают сразу три способа принять участие в игре.

Первый способ:

Купите любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI;

любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI; Вырежьте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI);

с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI); Отправьте 3 (три) любых логотипа по адресу 230026, г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ).

Второй способ:

Купите продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на happyby.com);

продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на happyby.com); Найдите промокод внутри упаковки;

промокод внутри упаковки; Зарегистрируйте 3 (три) промокода на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз.

Третий способ:

Купите любые товары в интернет-магазине ConteShop.by или в магазинах торговых сетей Optima и MINIMAX на сумму более 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки, без учета стоимости алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном чеке (заказе);

любые товары в интернет-магазине ConteShop.by или в магазинах торговых сетей Optima и MINIMAX на сумму более 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки, без учета стоимости алкогольных/слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий) в одном чеке (заказе); Получите промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (у «Optima» и «MINIMAX»);

промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (у «Optima» и «MINIMAX»); Зарегистрируйте промокод или чек на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз (один шанс за каждые полные 15 рублей в чеке или заказе).

Советуем вам начать сражаться за призы уже в первом розыгрыше. Как показывает практика, в нем принимает участие меньшее количество писем, а значит, шансы на выигрыш значительно выше.

Подробнее об игре, призах и победителях прошлых сезонов «Счастливой покупки» на сайте happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.





О компании

СООО «Конте Спа», производитель одежды, белья и чулочно-носочных изделий для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI, специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.