У гомельчанина украли «Мерседес» с госномером 7777, оставленный утром прогреваться под подъездом

Сообщение об угоне поступило в милицию в понедельник в 8.30 утра.

Житель Новобелицы рассказал, что с улицы Ильича похитили его «Мерседес-Бенц ML-440».

— По словам потерпевшего, в восемь утра он вышел прогреть автомобиль, поскольку был сильный мороз, — сообщил подробности случившегося официальный представитель УВД облисполкома Юрий Пилькевич. — Водитель завел двигатель и пошел домой завтракать, оставив ключ в замке зажигания. Вернувшись через 20 минут, не нашел свой «Мерседес» под подъездом. Владелец сразу же обратился в милицию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело и объявлен план «Перехват». Сотрудники ОВД администрации Новобелицкого района и отделения по раскрытию преступлений в сфере автобизнеса УВД облисполкома устанавливают подозреваемых и местонахождение «Мерседеса» 2004 года выпуска, госномер 7777.

Правоохранители советуют автовладельцам, не оставлять открытым личный транспорт. Беспечное отношение к своему имуществу может спровоцировать преступление.