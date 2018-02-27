Китайцы положили глаз на «Атлант» и «Гомесельмаш»

  • 27 февраля 2018, 12:38
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Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый сообщил, что бизнес этой страны заинтересован в приватизации некоторых белорусских предприятий.

Дипломат подчеркнул, что китайская сторона даже озвучила свои предложения по приобретению «Атланта» и «Гомсельмаша».

Рудый отметил, что сегодня в Китае изменился подход к инвестициям, когда «не бизнес слушает правительство, а правительство слушает бизнес», приводит РИА «Новости» слова посла.


Naviny.by
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Места: Гомель (21663), Китай (84)

Метки: Экономика (13132)

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