Мошенница из Витебска обманула гомельчанина на 17 тысяч рублей

С обаятельной соотечественницей житель города над Cожем познакомился в социальных сетях. На определенном этапе виртуального общения подруга по переписке предложила организовать совместный бизнес.

Мужчина, которому чуть за 30, а даме 33, ответил согласием и стал переводить ей деньги якобы на закупку товаров из Турции. Бизнес и предполагался по их реализации.

Как скажет впоследствии пострадавший, на тот момент он получал хороший доход на подработке в Санкт-Петербурге, и имел возможность переводить потенциальной партнерше серьезные суммы. Дело, кстати, происходило в 2014 году. Таких денежных траншей набралось порядка 8 тысяч долларов. Но время шло, а отдачи от якобы совместного бизнеса не было. Мужчина понял, что его, грубо говоря, «развели». «Предприимчивой» витеблянкой занялись правоохранительные органы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело за мошенничество и мошенничество в особо крупном размере, совершенное повторно. Выяснилось также, что подозреваемая в 2016 году была осуждена по 328 статье УК Беларуси за незаконный оборот наркотических веществ и к моменту второго уголовного дела имела непогашенную судимость.

— На судебном процессе в Гомеле обвиняемая свою вину не признала, мол, сама стала жертвой ненадежных партнеров, которые не поставили товар, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Анна Федосик , — однако суд признал ее вину доказанной и в качестве наказания определил ей 4 года колонии с конфискацией имущества. Удовлетворен также иск пострадавшего на сумму 17 тысяч рублей.

Однако шансы получить свои деньги обратно у доверчивого пострадавшего очень малы. У осужденной оказался весьма низкий материальный статус, да и в ближайшие годы, как видно, больших заработков не предполагается.