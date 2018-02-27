В Гомеле нет вакцины от кори для взрослых

В Гомеле отмечаются проблемы с вакциной от кори, в результате чего не могут привиться взрослые жители областного центра, которые планируют поездки в Украину и другие страны Европы, где зафиксированы вспышки кори.

О проблеме БелаПАН рассказал гомельчанин, который планирует уехать на работу в одну из стран Евросоюза. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори он решил привиться, но столкнулся с отсутствием вакцины во взрослых поликлиниках Гомеля.

«Пошел в детскую поликлинику, попросил продать вакцину или сделать прививку. Сказали, что прейскуранта нет на такую услугу. Звонил в санстанцию. Сказали, что ничем помочь не могут. Готов был заплатить за вакцину как иностранец — но сказали, что нет вакцины, нет расценок», — объяснил житель Гомеля.

«А если люди не привиты, к примеру, по медицинским отводам? Если утеряна карта прививок, и человек просто не помнит — прививали его в детстве или нет? Жители нашей области, граничащей с Украиной, часто бывают в соседней стране, где уже зафиксированы случаи смерти от кори», — возмущен гомельчанин.

Телефонные обращения корреспондента БелаПАН в филиалы центральной поликлиники областного центра подтвердили — вакцины для взрослых нет.

Главный врач Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Татьяна Солодкая подтвердила БелаПАН, что купить вакцину у них или привиться взрослым нельзя.

«Мы не можем продать вакцину, которая поставляется нашим государством на бесплатной основе для детей. У нас нет на платной основе вакцины против кори», — отметила Солодкая.

Детей прививают не моновакциной, а «Приориксом» — от кори, паротита и краснухи. Главврач напомнила, что есть такое понятие «вакцинация по эпидпоказаниям» — то есть если регистрируется подъем по заболеваемости, как сейчас в Украине, то вакцинация взрослым нужна, но это определяет врач-инфекционист.

«При нормальном вакцинальном иммунитете всего населения нашей территории гражданину прививаться не надо. Но если он выезжает в зону, где есть подъем заболеваемости, — вот там вступает правило „вакцинация по эпидпоказаниям“, и прививаться надо», — добавила Солодкая.

Она подчеркнула, что в Беларуси сейчас ситуация стабильная, потому что создается коллективный иммунитет, и в стране высокий процент привитых детей.

Ситуацию БелаПАН также прокомментировала заведующая отделением иммунопрофилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лилия Остапенко.

«Те люди, которые выезжают в служебные командировки или на работу в Украину, — мы им помогаем, на бесплатной основе берем детскую вакцину и прививаем. Но мы должны знать — кто эти люди, из какого филиала поликлиники, потому что это бесплатная детская вакцина, и мы не можем ее просто так раздавать», — сказала Остапенко.

По словам заведующей, в санстанцию обращались жители Гомеля и Светлогорска, и им помогли с вакцинацией.

Она напомнила, что для выработки антител после вакцинации нужно время — как минимум 2-3 недели, поэтому поездки за границу стоит планировать заранее. Завотделением считает, что у привитого населения есть стойкий иммунитет, и заболевание таким людям не грозит.

«Индивидуально пусть обращаются к нам, мы всегда чем можем, тем поможем. Еще никогда не было такого, чтобы что-то не предложить», — резюмировала Остапенко.

По данным ВОЗ на 19 февраля, заболеваемость корью в Европе выросла в 2017 году на 400% по сравнению с 2016 годом. Крупные вспышки кори были зафиксированы в 15 из 53 стран европейского региона. Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Румынии (5562), Италии (5006) и Украине (4767). При этом в Украине только с начала года от осложнений кори умерли четверо детей и двое взрослых.