Как гомельские десантники испытывали первые «Калашниковы», а потом стали слепнуть

В связи с недавним Днем защитника Отечества публикуем небезынтересный сюжет о том, как проходила служба в Советской Армии вскоре после завершения войны.

Гомельский военкомат и война в Корее

Владимир Михайлов родился в Гомеле в 1929 году. Отец служил срочную службу в кавалерии, потом получил предложение остаться на командирской должности в Москве. Но военную карьеру пресекла бабушка: «Нечего было семью заводить...» Отец оставил армию и столицу и вернулся к семье в Гомель. Правда, перед войной он все равно служил вольнонаемным механиком в воинской части в Лещинце. Вскоре после нападения нацистов на СССР его перевели на казарменное положение. Отец только и успел забежать попрощаться, а потом прислал полуторку, которая довезла семью до вокзала. Больше своего отца маленький Володя никогда не видел. Часть, где он служил, погибла при выходе из «гомельского котла»...





Владимир жил с матерью в эвакуации, а в конце 1943 года вернулся в лежавший в руинах Гомель. Поступил в железнодорожное училище ФЗО, что размещалось в Доме Парижской Коммуны — одном из немногих зданий, уцелевших в центре города. По его окончанию пошел работать на нынешний завод измерительных приборов (ЗиП). Гомель быстро отстраивался. После завершения смены рабочая молодежь еще на несколько часов оставалась на бесплатные работы по восстановлению. Владимир Анатольевич говорит, что работали весело, с песней — то ли молодость придавала силы, то ли — энтузиазм и задор тех лет.





Весной 1950 года Владимира Михайлова забрали в армию. Он говорит:

— Раньше я призыву не подлежал. Еще во время учебы в ФЗО мы прошли 6-месячные курсы военной подготовки. И считались как бы в запасе. К этому времени я был уже женат, супруга была беременная. Но нас спешно вызвали в военкомат и объявили, что мы призваны. Наш военкомат находился на улице Интернациональной — небольшое здание во дворах, около пересечения с улицей Гагарина, рядом с тогдашним продовольственным магазином № 8. Поскольку все призывники там не вмещались, нас перевели в строящееся здание нового военкомата.

Малоизвестный факт: с 1946 по 1948 годы призыв в Советскую Армию вообще не производился, вся молодежь была занята на работах по восстановлению предприятий и жилья.

От Владимира Михайлова мы узнали , что в Гомеле до войны был свой Дом офицеров. Тогда он назывался «Дом Красной Армии» и располагался на углу Крестьянской и Кирова. В годы немецкой оккупации здание было так разрушено, что реконструкции не подлежало.









Вскоре почти сотню парней из Гомеля и Гомельской области погрузили в товарные вагоны. Состав помчал их на Дальний Восток, где было неспокойно. Возможно, этот усиленный набор гомельчан был связан с обострением политической обстановки на Корейском полуострове. Вскоре, в июне 1950 года, между Южной и Северной Кореей вспыхнула война, в которой приняли участие США, Китай и другие государства.

Динамический удар

Дорога на Дальний Восток заняла почти месяц. Гомельчанин признается — от вынужденного безделья многие призывники в пути пили. При чем водку на сибирских станциях продавали...трехлитровыми банками. Чтобы купить такую емкость, многие продавали с себя верхнюю одежду, даже те неказистые ватники-фуфайки, в которых явились на призыв. В часть они приехали почти голые.

Служить Владимир Михайлов попал в гвардейский полк воздушно-десантных войск на станции Мучной в Приморском крае, в/ч 71202. Местный райцентр — крупное село Черниговку, основали еще при царе наши почти что земляки, переселенцы из Черниговской губернии. Вместе со многими другими гомельчанами Михайлова определили в минометную роту. Тут же служило и немало сибиряков.

Форма у тогдашних десантников была общеармейская — гимнастерки с воротником-«стоечкой» и пилотки. Никаких щегольских беретов и тельняшек еще не было и в помине. Цвет погон, петлиц и кантов был красный, у минометчиков — черный артиллерийский, на погонах — скрещенные пушки. О принадлежности к воздушно-десантным войскам говорил только нарукавный шеврон с крыльями, на армейском жаргоне прозванный «курицей». Да значок-«прыгунок» в виде купола парашюта.

Сама по себе служба в ВДВ была не из легких. Солдат готовили к реальным боевым действиям. Подъемы по тревоге, многокилометровые марш-броски по сопкам, прыжки с парашюта, включая ночные, боевые стрельбы. Кровати в казарме отсутствовали, а спали десантники на двухъярусных деревянных нарах.

В десантном полку еще дослуживали участники Великой Отечественной войны. По одной из версий зарождения «дедовщины» в Советской Армии, она начала формироваться именно на «стыке» воевавших и не воевавших призывов. Однако Владимир Анатольевич говорит, что у них отношения с ветеранами войны были хорошие. Никакого «внеуставняка» не было. Сами же участники боевых действий жили чрезвычайно дружно, образуя сплоченное братство.

Однако в синяках молодые десантники ходили часто. Правда, дело здесь было вовсе не в старослужащих. Тогдашний парашют ПД-47 был с некоторыми особенностями. Он имел квадратный перкалевый купол и позволял десантироваться на больших скоростях. Но получалось большее рассеивание парашютистов с угрозой схождения куполов. А еще при наполнении парашюта воздухом происходил такой сильный рывок строп, что лямки подвесной системы буквально били десантника по плечам. Отчего и оставались кровоподтеки. «После прыжков мы ходили все, словно пробитые. На плечах получались синяки. Я лично подкладывал по плечевые лямки носовые платки — для смягчения удара. После прыжков нам было положено давать сутки отдыха», — вспоминает гомельчанин. Впоследствии в часть поступили более совершенные парашюты типа «Победа».

Минометы тоже выбрасывали на парашютах вместе с расчетами, боеприпасы — отдельно уложенными в мешки.

Прыгали советские десантники с американских транспортных «Дугласов», поступавших в СССР во время войны по ленд-лизу. Только в самом конце службы Михайлова в часть прибыли советские «Илы». Но десантироваться с них ему уже не довелось.

Но главной новинкой, которая тогда стала поступать в войска, стал автомат Калашникова.

Отпуск от дяди Васи

Уже в ходе Второй мировой войны выяснились серьезные недостатки тогдашнего стрелкового оружия. Магазинные винтовки обладали большой мощностью и дальностью стрельбы, но низкой скорострельностью. Пистолеты-пулеметы, наоборот, — строчили быстро, но поражали цель не далее 100-200 метров. В Красной Армии на начало войны было немалое количество самозарядных и автоматических винтовок — СВТ, АВС. Однако они были чувствительны к загрязнению, а самое главное — применение мощного винтовочного патрона вело к частым поломкам, быстрому износу оружия и затрудняло прицельную стрельбу очередями. Тогда конструкторы-оружейники пошли по пути создания автоматического оружия под промежуточный патрон — средний между винтовочным и пистолетным. Уже в ходе войны в Германии под новый боеприпас был разработан автомат «Штурмгевер-44» (StG 44).





Официальная версия гласит, что находясь в отпуске по ранению, талантливый самоучка Михаил Калашников заинтересовал своими наработками советское командование. И стал создателем принципиально нового автоматического «ствола» под промежуточный патрон образца 1943 года. Согласно бытовавшей в советское время апокрифической легенде, сержант Советской Армии Михаил Калашников, сидя на гауптвахте, на стене своей камеры начертил схему знаменитого АК.





Сегодня же недоброжелатели часто утверждают, что один из лучших и самый массовый автомат XX столетия был просто скопирован с захваченных немецких аналогов. Конструктор немецкого автоматического оружия Гуго Шмайсер действительно работал после войны на советскую «оборонку». Но тот, кто хоть раз разбирал «Штурмгевер-44» и АК-47, мог заметить, что, несмотря на внешнее сходство и общий принцип работы автоматики с помощью отвода пороховых газов, компоновка возвратного механизма, запирание ствола и многие другие конструктивные особенности у советского автомата и немецкой штурмовой винтовки совершенно разные.

Как бы там ни было, но в советские войска на Дальнем Востоке около 1950 года стали поступать только что принятые на вооружение автоматы Калашникова. Вероятно, война в Корее стала одной из причин ускоренного перевооружения приморской группировки войск. Владимир Михайлов говорит, что первоначально АК в их части были практически «секретным оружием». Их поставили в «оружейках» в пирамиды, но на руки никому не давали. Поэтому, возможно, когда в полк на первые испытательные стрельбы прибыл командующий 37-м гвардейским Свирским Краснознаменным воздушно-десантным корпусом генерал Василий Маргелов, не все бойцы смогли показать снайперские результаты.

Василий Маргелов, выходец из Беларуси и один из создателей современных ВДВ, пользовался в войсках большим авторитетом. Это он, став в 1954 году командующим десантными войсками, ввел там знаменитые тельняшки. Остряки впоследствии даже расшифровывали аббревиатуру «ВДВ» как «Войска дяди Васи». Командиру корпуса прямо на стрельбище поставили отдельную палатку, а на столик бутылку коньяка. На огневой рубеж легла первая партия стрелков. Мишень — на ростовой фигуре на дистанции 300 метров. Затрещали выстрелы. Увы, большинство пуль ушло «за молоком». Скандал. Когда вторая партия десантников изготавливалась к стрельбе, командир произнес вполголоса: «Михайлов, теперь на тебя вся надежда». Гомельчанин считался одним из лучших стрелков в роте. И Владимир Михайлов из 5 патронов 4 пули уложил точно в цель, что по тогдашним нормативам считалось на «отлично». «Бойца — ко мне» — распорядился Маргелов. Михайлов подбежал к командиру корпуса, доложил. «Дядя Вася» пожал десантнику руку и велел поощрить 15-ю сутками отпуска.





Кто служил срочную, знает — иной награды солдату и не надо. Вскоре поезд уже уносил десантника в цветущий Гомель...

Дети и дембель

Однако впоследствии многих участников тех стрельб, включая и гомельского снайпера, поразила «куриная слепота». Владимир Михайлов говорит, что рацион питания на Дальнем Востоке был весьма специфический. Рис, сушеный картофель, рыба. А вот зелени и фруктов, к которым в изобилии привыкли жители южной Беларуси, в солдатской диете почти не было. В результате развившегося авитаминоза бойцы стали терять зрение с наступлением сумерек. Командование на это первоначально особого внимания не обращало и даже не отменяло ночных прыжков. Десантники шли на погрузку в «Дугласы» гуськом, держась рукой за плечо впереди идущего товарища, как на картине Брейгеля «Притча о слепых». Ветеран ВДВ вспоминает, что при ночном прыжке в состоянии никталопии сначала поле зрения резко сужается, а затем в голове как будто «взрыв» происходит, и объем обзора все же расширяется. Возможно, такой эффект получался за счет выброса адреналина или перепада давления?

Однако в скором времени страдающих «куриной слепотой» солдат вывезли в город Свободный Амурской области, где принялись лечить и откармливать по специальной программе.

Уже когда Владимир Михайлов находился в армии, у него в Гомеле родилась дочь. Характерно, что в его роте служил солдат Павел Морозов, уже имевший двоих детей! Во времена, когда служил автор, на срочную службу тех, у кого было двое или более детей, уже не забирали. Правда, в советское время браки были ранние (видимо, ввиду отсутствия «секса»?). И один женатый солдат в нашей роте по фамилии Астрейко уже на 1-м полугодии службы сделался папашей второго ребенка. Счастливого отца принялись готовить к демобилизации. Правда, сослуживцы иногда острили, что через два года они будут свободными людьми. А Астрейке теперь до «дембеля» — лет восемнадцать трубить...

Однако в 50-е годы из-за сложной международной обстановки на такие мелочи, как отцовство, видимо, внимания не обращали. Возможно, по этой же причине Владимир Михайлов вместо положенных трех лет отслужил на дальневосточных сопках почти четыре года. Своего ребенка по возвращению в Гомель он впервые увидел уже изрядно подросшим...