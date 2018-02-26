Пьяный гомельчанин отобрал в троллейбусе куртку и шапку, но был снят на камеру смартфона и пойман

Кроме теплых вещей, ночной грабитель похитил наушники, а вот смартфон не взял.

Потерпевший сфотографировал преступника, вышедшего из транспорта на Барыкина, и обратился в милицию. В то же время дежурному райотдела об ограблении заявил пенсионер. По его словам, на остановке «3 школа» неизвестный «подшофе» украл у него телефон.

Благодаря фотографиям на смартфоне первой жертвы оперативники установили, что в обоих случаях грабитель — один и тот же человек. Его задержали в квартире знакомого и доставили в милицию. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, он был так сильно пьян, что не сразу смог дать показания.