Пьяный гомельчанин отобрал в троллейбусе куртку и шапку, но был снят на камеру смартфона и пойман

  • 26 февраля 2018, 19:08
  • 1377
  • 0



Кроме теплых вещей, ночной грабитель похитил наушники, а вот смартфон не взял.

Потерпевший сфотографировал преступника, вышедшего из транспорта на Барыкина, и обратился в милицию. В то же время дежурному райотдела об ограблении заявил пенсионер. По его словам, на остановке «3 школа» неизвестный «подшофе» украл у него телефон.

Благодаря фотографиям на смартфоне первой жертвы оперативники установили, что в обоих случаях грабитель — один и тот же человек. Его задержали в квартире знакомого и доставили в милицию. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, он был так сильно пьян, что не сразу смог дать показания.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21654)

Метки: Криминал (9438)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 27/02 - 27/02:

Самое читаемое