Фотафакт: цэнтр беларускай мовы ў Гомелі вымушаны пісаць свой новы адрас на трасянцы

Не так даўно Цэнтр беларускай мовы, створаны ў Гомелі актывістамі Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, пераехаў у новае памяшканне. Цяпер гомельскія тэбээмаўцы абжываюць пакой і заклікаюць дапамагчы ім у фізічных працах. Але адрас, згаданы на абвестках суполкі ЦБМ у сацсетках, здзівіў многіх беларускамоўных наведнікаў — вуліца Трудавая, 7а.





Кіраўніца абласной арганізацыі ТБМ Алеся Аўласевіч тлумачыць, што такі адрас на абвестках цэнтра з’явіўся вымушана. Справа ў тым, што ў Гомелі, акрамя вуліцы Працоўная, ёсць яшчэ вуліца Рабочая, размешчаная зусім у іншай частцы горада. І на першую абвестку, дзе было напісана «вуліца Працоўная», многія паехалі менавіта на гэтую Рабочую. Таму ў ТБМ былі вымушаныя, каб пазбегнуць блытаніны, пісаць звыклую для вуха гомельцаў назву ў беларускім фанетычным афармленні: Трудавая. Цяпер гамельчукі не блытаюцца.

У той жа час наведнікі суполак Цэнтра беларускай мовы ў сацсетках адзначаюць, што паводле артыкула 17 закона «Аб найменнях геаграфічных аб’ектаў» назвы геаграфічным аб’ектам у нашай краіне даюцца на беларускай мове, з якой шляхам транслітарацыі (а не перакладу) перадаюцца на іншую дзяржаўную мову — расійскую.

То бок, хутчэй па-расійску назва гэтай вуліцы мусіць гучаць як «Працовная», чым па-беларуску як «Трудавая».