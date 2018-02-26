Ночь с 25 по 26 февраля с начала месяца оказалась самой холодной в Гомельской области. В Василевичах зафиксирован абсолютный минимум для всей нынешней зимы −25,4 градуса.

Для Гомеля самой холодной в феврале выдалась ночь с 24 на 25-е — −15,8 градуса. Впрочем, это не самая низкая температура для областного центра нынешней зимой, отмечает начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией филиала «Гомельоблгидромет» Татьяна Захарова. Например, 24 января зафиксировано — - 18. И тем более это не самые холодные февральские сутки, если сравнивать все года наблюдений. Так, в 1970 в феврале было зафиксировано — - 35 градусов, в 2012-м — - 28,9.

В течение недели ожидается переменчивая погода, но тёплой она точно не будет. Так, что рекорды нынешней зимы фиксировать рано.