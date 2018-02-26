На Гомельщине массово пилят лес: некоторые видят в этом коррупционный след
26 февраля 2018, 16:53
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В Лоевском районе на Гомельщине массово пилят лес. В лесхозе говорят, что во всем виноват короед, который уничтожает деревья, однако люди сомневаются — мол, есть здесь и финансовый подтекст.
«Шестизубчатые короеды атаковали Беларусь», — еще в прошлом году сообщали в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Пострадали около пяти тысяч гектаров леса. Вырубить их планировали до 1-го августа. Однако деревья сохнут до сих пор. И это — будто стихийное бедствие, говорят работники гомельского предприятия «Пиломаркет».
Работники предприятия говорят:
«Малыми очагами вырезали, он все равно по кругу начинает снова возрождаться».
«Вырезаем. Вот сегодня вырезали, допустим, проходит месяц, и уже по бокам желтые стоят!».
Один из подрядчиков — сморгонский «Белесентр» — вывозит лес в Могилев, на предприятие «Кроноспан», где его перерабатывают. Работники говорят, что такие деревья — довольно дорогие.
«Из щепы делаются ДВП, ДСП... Считается как деловой лес».
Большинство жителей прилегающей к лесу деревни Шарпиловка возмущены вырубкой, которая длится уже почти год.
Жители деревни говорят:
«Очень плохо, потому что рушится экология».
«Скоро вообще леса не будет такими темпами».
«На данный момент, вот где теперь весь лес убрали — там не было желтого».
С тем, что не всегда в вырубке виноват короед, соглашается Александр Зылев — местный активист.
«Мне кажется, что здесь короед — это человек, который больше крадет этот лес и продает. Деловой лес! Увеличивается количество этих машин, они просто едут и едут», —рассказывает активист.
Есть мнение, что виной невзгоды могли стать климатические изменения: из-за жары и засухи понижается уровень грунтовых вод, деревья слабеют и легко становятся жертвой вредителей. Весной же — ослабляет лес другая стихия:
«Все эти пойменные леса были затоплены. Когда идет весенний разлив, все это затопляется», — говорит мастер лесничества Сергей Бобович.
По рассказам местных жителей, уже «вырезано» более двухсот гектаров. И работы не прекращаются. Такая ситуация — не только в Лоевском районе, сообщили «Белсату» в государственном учреждении «Гомельский лесхоз». По словам чиновников, санитарная вырубка плановая, а компенсировать ее должны посадкой новых деревьев.
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