Полоса препятствий. Видеоблогер зафиксировал жизнь гомельчанина с ограниченными возможностями

Один из авторов известного YouTube-канала «Роторная жатка» поднял непростой вопрос: как людям инвалидам передвигаться в городской среде?

Видео знакомит нас с гомельчанином Михаилом, которому приходится искать ответ на этот вопрос каждый день.

— Я очень долго не решался снимать этот материал, ведь это огромная ответственность, как перед зрителями, так и лично перед Мишей, — рассказывает блогер Артем Шапоров. — Но что-то внутри меня не позволило проигнорировать эту ситуацию.

Общественный транспорт, подземные переходы, высокие бордюры и даже быстро меняющийся сигнал светофора — вот неполный список трудностей, возникающих на пути Михаила к полноценной жизни.

— Я хочу сказать, что в последние годы люди отзываются, — делится своим опытом Миша. — Надо отметить, что люди стали душевнее. Раньше старое поколение отзывалось, а сейчас и молодежь отзывается. Это большой плюс, я считаю.

Автор ролика с сожалением констатирует, что люди с ограниченными возможностями не могут самостоятельно сходить в аптеку или магазин в нашем городе.

— Пандусы, которые существуют, в основном для галочки, — отмечает Артем.