Фотофакт: на Полесской светофор оказался в урне

  • 26 февраля 2018, 15:32
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В урне на Полесской гомельчане обнаружили довольно необычный мусор — светофор.

Фотографии в редакцию «Сильных Новостей» прислал Иван Будник.

Каким образом светофор оказался в урне, остается загадкой. Возможно, его сбила машина, а может кто-то решил, что в урне ему самое место, — история умалчивает.







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