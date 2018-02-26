Жертвы морозов на Гомельщине: в лесу под Добрушем замерз гомельчанин, в Брагине от переохлаждения скончалась сельчанка

Сообщения о пострадавших поступили из нескольких районов области, проинформировал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

В минувшие выходные в лесу Добрушского района егерь обнаружил тело мужчины. Замерзшим оказался 40-летний гомельчанин. В Брагинскую больницу доставили местную жительницу с диагнозом общее переохлаждение и обморожение рук и ног. Спустя час сельчанка скончалась в больнице.

ВАЖНО. В связи с установившимися низкими температурами медики предупреждают о риске гипотермии. Чтобы не замерзнуть, одевайте многослойную одежду и просторную обувь. Откажитесь от утягивающих колготок, тесных джинсов, другой одежды, которая может нарушить кровообращение. Отдайте предпочтение варежкам, а не перчаткам, не забудьте про теплый головной убор. На улице старайтесь постоянно двигаться. По возможности не стойте месте, не прислоняйтесь, не садитесь на холодные, металлические предметы. На морозе нельзя курить! Никотин снижает циркуляцию крови в мелких сосудах, что делает пальцы рук и ног уязвимыми к холоду.

— Развитие общего переохлаждения может ускориться при физическом переутомлении, истощении организма, алкогольном опьянении, тяжелых хронических заболеваниях, таких как диабет, — отметила государственный медицинский судебный эксперт управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области Екатерина Матесонова. — Первые симптомы гипотермии — покалывание, онемение конечностей пальцев, синюшный цвет кожи, озноб. Почувствовав их, по возможности зайдите в теплое помещение, выпейте горячий напиток. При ухудшении состояния обратитесь за медицинской помощью.

Областная организация Красного Креста продолжает кампанию по оказанию помощи населению в мороз. В офисах районных организаций БОКК организованы стационарные пункты обогрева нуждающихся, где можно выпить горячего чая, получить теплую одежду, обувь. С понедельника работают мобильные пункты обогрева с раздачей горячего питья, еды, теплой одежды для бездомных.