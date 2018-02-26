30-летний гомельчанин уехал в Москву работать в «Яндекс-такси» и погиб

В январе через несколько дней после своего юбилея гомельчанин отправился покорять российскую столицу: он устроился работать в «Яндекс-такси». Спустя пару недель мужчина перестал выходить на связь. Поиски родных не увенчались успехом: выяснилось, что 30-летний гомельчанин погиб.

Последний раз Сергей выходил на связь 4 февраля. На прошлой неделе поисково-спасательный оторяд «Симуран» бросил клич о помощи. Спустя несколько дней появилось информация «Найден. Погиб».

Подробности смерти не разглашаются.

Выяснилось, что страшная судьба постигла не только Сергея. Ранее его мать уже похоронила двоих сыновей. Теперь семья гомельчанина столкнулась с новой проблемой: необходимо организовать перевозку тела погибшего для захоронения на родине, однако собственных сбережений не хватает.

Если вы хотите оказать помощь родственникам Сергея, то можете пополнить счет, открытый матерью погибшего. Подробности можно узнать в поисково-спасательном отряде «Симуран».

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