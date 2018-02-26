«Иду в магазин за хлебом, вижу турагентство, захожу и выхожу с билетами на завтра в Египет». Позитивный опыт молодой мамы из Гомеля, которая путешествует с маленьким сыном

Говорят, что рождение ребенка замедляет жизнь, отбирает все силы и ресурсы. Гомельчанка Катя Назарова не перестала путешествовать даже после рождения сына. Горы, море, да хоть в соседний город. Её список постоянно пополняется новыми странами, а маленький Платон быстро стал частью семейной команды путешественников, которых не удержать на месте. Тяжело ли с маленьких ребенком в дороге? Куда поехать и какую страну выбрать? «Сильные новости» подготовили для вас большее интервью с молодой мамой-путешественницей.





— Расскажи о себе. Где жила в Гомеле, училась, чем занималась, любишь ли город, часто ли приезжаешь. Как давно уехала в Москву? Чем занимаешься там?

— Я высокоактивная мама сыночка. 28 лет. Родилась, жила и училась в Гомеле. Окончила Гомельскую Государственную лингвистическую гимназию и университет им. Ф.Скорины, факультет иностранных языков. В Гомеле бываю на все праздники, это мой родной город и все мои родные, близкие и друзья остались там.

В Москву мы переехали почти 5 лет назад. Это было довольно спонтанное решение. А точнее, прям из ряда вон выходящее. Я работала в Гомеле в гимназии культоргом, муж работал инженером на РАТОНе. Денег катастрофически не хватало. Вечером, вышли погулять, встретили друзей. Они сказали нам, что завтра рано утром уезжают в Москву. Что-то щелкнуло, я побежала на вокзал и взяла себе билет на тот же поезд. Прибежав домой, собрала сумки и утром уже мчалась в столицу. Семья, конечно, была в шоке, я ехала совсем без денег и понятия о том, где буду жить и работать. Но за пару дней я нашла и квартиру, и работу. Приехал муж, и началась новая страница нашей жизни. Работаем мы оба по своей профессии. Сын Платон родился уже в Москве и уже даже ходит тут в детский сад.





— Какие у тебя жизненные принципы?

— Я очень легкая на подъем. Меня можно втянуть практически в любую авантюру. Друзья говорят, что я человек-действия. Редко обдумываю риски, и, возможно, поэтому у меня всё получается легко. А если что-то не получается, я просто пробую снова.





— Что для тебя значат путешествия?

— Путешествия — это развитие. Не обязательно ехать в Париж или Милан, чтобы получить новые впечатления и эмоции. Когда нет возможности — я еду в соседний город. Это всегда лучше, чем гулять постоянно в своем дворе. Но, посещая страны с абсолютно другой культурой, кухней, своими традициями — вы, несомненно, расширяете своей кругозор.





— Каким было твое первое самостоятельное путешествие?

— Однажды я решила поехать на машине одна, прихватила с собой автостопщиков. Мы проехали тогда от Венеции к Милану, посмотрели озеро Комо, далее в Швейцарию (она прекрасна), ездили по бесплатным дорогам, поэтому многое удалось посмотреть. Ночевали в машине на высоте 3 тысяч метров, наслаждаясь видами и звездами. Заехали в Лихтенштейн, маленькое и очень уютное государство. Куда ехать, решали прямо в дороге. Я хотела выкинуть ребят в Австрии, но все решили, что не мешало бы посмотреть еще и Мюнхен. По дороге попали на национальный праздник в маленькой деревушке, где все были в национальных костюмах. Случайно выехали к озеру, похожему на море и провели вечер под живую музыку, которая навсегда останется в моей памяти, потому что играли ее на берегу озера немцы, в три гитары и три голоса, с импровизацией. Я была единственным водителем, это было не просто, но оно того стоило. Если я начну описывать вам красоту Баварии — на это уйдет не один час.





— Сколько стран в списке посещенных?

— На данный момент у меня в арсенале 22 страны. А у моего двухлетнего сына — 12 стран. В основном это Европа и известные курорты — Турция, Египет, Тунис, на которые мы берем с собой нашего папу, чтобы просто насладиться морем, пляжем и ничегонеделанием. В некоторых мы бываем не по одному разу.





— Какое путешествие запомнилось больше всего?

— Больше всего мне запомнилось путешествие на машине на Лазурный берег со своей мамой и сыном. Платон просто обожает поездки со своей бабушкой. Мы проехали по берегу через Монако, Монте-Карло, Ниццу, Канны и конечной точкой было Сен-Тропе. Ездили мы весной, людей на пляжах было мало. Мы наслаждались красотой по-настоящему лазурного берега, пейзажами и архитектурой городов.





— Как ты выбираешь новую страну для путешествия?

— Чаще всего, решение поехать куда-то я принимаю за день до самой поездки. Иду в магазин за хлебом, вижу турагенство, захожу просто ради интереса, выхожу с билетами на завтра в Египет. Так и получается. Я не из тех, кто планирует поездку за год.

— Как часто получается куда-то выбираться?

— Я понимаю, что есть люди, которые вообще ездят раз в год. Но для меня мое количество поездок всё равно недостаточно. Я часто уезжаю буквально на пару дней. Так, в 2017 году, стран было много, но в большинстве из них я была 1-2 дня. Обычно это поездка на выходные. Летом мы с сыном на 2 дня ездили в Вильнюс. Просто познакомиться с городом. Получить визу в Гомеле не составляет никаких проблем. И поезда из Минска ходят регулярно. Двух дней вполне хватило, чтобы составить первое впечатление о городе. Планирую туда еще вернуться, для того, чтобы узнать его лучше.

Когда ребенка не было — я ездила с мужем. Теперь мы ездим чаще с сыном, с собой берем мою маму, она тоже большой любитель веселых семейных поездок. А папа наш много работает. Когда ему дают отпуск, мы, конечно же, едем с ним. Но он предпочитает спокойный отдых, а я любитель исходить пешком все достопримечательности в округе.





— Как твой ребенок воспринял первое путешествие? Куда и когда это было?

— Первая серьезная поездка моего сына была в Италию. Летели мы на самолете. Ему было всего 6 месяцев, и я очень переживала, как одна справлюсь с ним в полете. Но, оказалось, что напрасно. Стюардессы закрепили люльку передо мной, в которой он спал и играл весь полет. Очень помогали, присматривали за ним, когда я элементарно отлучалась в туалет.

Мой сын любит путешествовать. Он обожает абсолютно все виды транспорта и искренне восхищается поездами или самолетами. Много ездим машиной. Ведь так можно взять с собой кучу всего необходимого. В дороге он рисует, играет со своими игрушками, смотрим в окно, обсуждаем всё увиденное.





— Ты выбираешь путешествия по бюджету? Во сколько обходится поездка?

— Очень тяжело сказать, во сколько обходится одна поездка, потому что это всё зависит от того, куда, когда и на сколько. Но я стараюсь всегда экономить. Еду берем всегда с собой, чтобы не тратиться на рестораны. В больших городах пользуюсь общественным транспортом, а то и вовсе передвигаюсь пешком. Если я еду без ребенка — могу ночевать хоть в поле. С Платоном, естественно, приходится брать отель, потому что ему нужна ванная и здоровый сон. Ну, могу сказать, что путешествие на Лазурный берег, на троих человек нам вышло в 500 евро. Туры на неделю в Тунис, Турцию, Египет мы брали за 300-400 евро на двоих (ребенок ездил бесплатно тогда еще). Теперь на ребенка нужен уже полноценный билет. Вчера мы вернулись в Москву из Рима, и я была несказанно рада, что у Платона было свое место в самолете, где он играл, пока я спала.





— Тяжело ли ездить с ребенком?

— А тяжело ли жить в квартире с ребенком? Всё зависит от вас, вашего отношения к этому. Некоторые мамы умеют распланировать свой день и время, а другие жалуются, что ребенок не дает ничего делать по дому. Я привлекаю сына ко всем занятиям в доме. Он стирает со мной, готовит, моет полы. Так и в поездке. Если вы воспринимаете ребенка как балласт, то из поездки ничего дельного не выйдет. А если вы и ваш ребенок — одна команда, вы считаетесь с интересами не только себя, но и вашего малыша, то всё пройдет отлично и бояться этого не надо.





— Часто ли в дороге ты встречаешь мам с детьми?

— В Европе повсюду мамы с детьми. С детьми в колясках, с детьми на руках, с детьми, привязанными к спине платком. Это обычная практика. Только у нас мамы боятся показывать ребенка, выходить с ним куда-то. В Италии я видела мать с новорожденным ребенком в супермаркете, ее в тот день выписали из роддома. На курортах мы выбираем отель, предусматривающий пребывание с детьми, где для ребенка есть отдельный бассейн, отдельный ресторан даже, игровая комната, аниматоры и детские спектакли. В мае мы отдыхали в таком отеле в Турции и не видели ни одной пары без детей.





— Говорят, что ребенок ограничивает в передвижениях, останавливает жизнь, на него уходят все средства. Так ли это?

— Ребенок, несомненно, кардинально меняет вашу жизнь. Но я бы не сказала, что он ее ограничивает. Наоборот, открывает новые ее грани. Средства действительно уходят. Единственное, на чем можно сэкономить, на первых годах жизни — это кормление грудью. Еда всегда с вами, еда всегда нужной температуры, стерильна в любой точке мира, обогащена всеми необходимыми элементами. Это самое лучшее, что вы можете сделать для ребенка. В путешествиях также можно экономить на игрушках. Это же ребенок, ему абсолютно не важна стоимость подарка. Я часто делала что-то своими руками, мой сын в 6 месяцев мог часами играть с листочком, цветами, камнями, песком. Всё это находится в доступности человека с любым достатком. Чем у ребенка меньше игрушек — тем ярче его воображение. Удивляюсь, как мой сын сейчас, вместо реального экскаватора, играет со своей рукой, как с ковшом.





— Пару советов начинающим мамам-путешественницам? Автобус, самолет, поезд? С какого возраста лучше начать ездить с ребенком?

— Начинать путешествовать с ребенком можно тогда, когда вы к этому морально готовы. У меня есть знакомые мамы, у которых дети уже 3-х лет, и они с мужем за эти три года никуда не выезжали: «У нас же ребенок, куда мы поедем?». Мне не понятна такая позиция. Если вы отлично справляетесь с ребенком дома, то и в отеле вы справитесь на ура. До года лучше отправляться на отдых в страну, которая не сильно отличается по климату, чтобы не было резких перепадов. И, естественно, не стоит ехать в жаркие страны зимой, потому что акклиматизация может пройти очень тяжело. Первые поездки выбирайте на море, чтобы много не ходить, а для ребенка очень будут полезны воздушные и солнечные ванны, морской воздух и купания.

Всё зависит от вашего вкуса и от ваших увлечений. Будете ли вы кататься на лыжах в горах, например. Но, сразу скажу, если ребенок еще не ходит — в гористой местности вы очень сильно устанете, потому что толкать коляску по склону вверх — не самое веселое времяпрепровождение. Мы так ездили в Сан-Марино с мамой и сыном. Государство маленькое, и всё находится на горе. Машину пришлось припарковать в самом низу. Был не сезон, фуникулер не работал. Это был ад. Мы сразу пожалели, что поехали туда, но шикарные виды всё это окупили с лихвой. Мы отдохнули, поели то, что взяли с собой, и вторая часть путешествия прошла уже совсем иначе. Лучше первый раз ехать по системе всё включено, чтобы не думать ни о чем на месте. Всё уже придумано за вас. Трансфер, готовка, уборка номера. Я в таком отдыхе больше всего балдею от того, что не надо мыть посуду.