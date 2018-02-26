«Не могла позвонить». Гомельчанка, пропавшая в Сочи четыре месяца назад, была в горах

Весной прошлого года гомечанка отправилась в Сочи на заработки — девушка работала в кафе и торговала сувенирами. Но 29 октября связь с девушкой прервалась: почти четыре месяца Яна не выходила на связь.

Узнав, что ее разыскивают, Яна связалась с родственниками, которые и рассказали порталу Оnliner.by причину столь долго молчания родственницы. Всё это время девушка работала в горах, где связь ловит довольно плохо, поэтому была вынуждена на время отложить звонки. С Яной всё хорошо, она жива и здорова, сообщила подруга гомельчанки.