Фотофакт: на перекрестке Кирова и Победы столкнулись «универсал» и курьер «Евроопта»

  • 26 февраля 2018, 12:31
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ДТП в центре Гомеля случилось днем 25 февраля.

Как сообщает Телеграм-канал Мой Гомель Новости, в аварии никто не пострадал.


gomel.today
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Места: Гомель (21652)

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