В Гомеле хулиганы ворвались в квартиру, разбив окно, связали хозяев, закрыли их в туалете и похитили вещи

23 февраля между двумя мужчинами завязалось знакомство. Парни быстро нашли общие интересы — спиртное. Не теряя времени, они отправились замачивать знакомство домой.

Коротать время тет-а-тет им долго не пришлось. Скоро к ним присоединился отец (хозяин квартиры) и еще один приятель.

Пьянка завершилась лишь под утро: хозяева уснули крепким сном, а новые приятели покинули гостеприимным дом. Но не надолго.

На следующий день отец с сыном проснулись от звона стекла. Новые знакомые решили повторить визит, на этот раз через окно. Встрече с хозяевами они не обрадовались, поэтому избили мужчин, связали и закрыли в туалете. Сами же в это время начали обыскивать квартиру в поисках легкой наживы. В конце концов, похитили два жк-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку на имя хозяина, 3000 российских и 300 белорусских рублей, серебряные изделия, куртку и ботинки, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Нажитому имуществу хулиганы радовались недолго. В тот же вечер их задержали.

Выяснилось, что 25-летний парень уже имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств. Второй мужчина, 42-летний гомельчанин также с криминальным прошлым — ранее он был судим за грабеж.

Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет с конфискацией.