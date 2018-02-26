В Гомеле хулиганы ворвались в квартиру, разбив окно, связали хозяев, закрыли их в туалете и похитили вещи

23 февраля между двумя мужчинами завязалось знакомство. Парни быстро нашли общие интересы — спиртное. Не теряя времени, они отправились замачивать знакомство домой.
Коротать время тет-а-тет им долго не пришлось. Скоро к ним присоединился отец (хозяин квартиры) и еще один приятель.
Пьянка завершилась лишь под утро: хозяева уснули крепким сном, а новые приятели покинули гостеприимным дом. Но не надолго.
На следующий день отец с сыном проснулись от звона стекла. Новые знакомые решили повторить визит, на этот раз через окно. Встрече с хозяевами они не обрадовались, поэтому избили мужчин, связали и закрыли в туалете. Сами же в это время начали обыскивать квартиру в поисках легкой наживы. В конце концов, похитили два жк-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку на имя хозяина, 3000 российских и 300 белорусских рублей, серебряные изделия, куртку и ботинки, рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Нажитому имуществу хулиганы радовались недолго. В тот же вечер их задержали.
Выяснилось, что 25-летний парень уже имеет судимость за незаконный оборот наркотических средств. Второй мужчина, 42-летний гомельчанин также с криминальным прошлым — ранее он был судим за грабеж.
Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет с конфискацией.
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