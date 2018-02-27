Торжественное открытие ТЦ «Карусель» состоится 4 марта в Гомеле

Торговый центр мебели и интерьера «Карусель» приглашает жителей и гостей города на торжественное открытие, которое начнется 4 марта в 12:00 по адресу ул. Советская, 149.
«Карусель» — самый большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля,
предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов
декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе. Консультации
экспертов рынка, цены производителей, высокий уровень сервиса и развитая
инфраструктура — всё это ждёт посетителей торгового центра «Карусель». 4
марта, 12:00, ул. Советская, 149 (пересечение ул Советская-Ефремова) —
не пропустите открытие!
Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу из развлечений и мастер-классов для гостей всех возрастов.
Так, для самых маленьких гостей открытия организаторы подготовили
забеги в ползунках. Во время проведения соревнования, ничуть не
уступающего азартом рыцарскому турниру, ребенок должен проползти на
четвереньках дистанцию длиною в 4 метра. Одному из родителей разрешается
помочь юниору (только не физически, конечно): двигаться впереди малыша
на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и
поддерживать словесно. Если Вы и ваш ребенок уже готовы участвовать и
разминаетесь, не забудьте предварительно зарегистрироваться.
Регистрация проходит с 14 февраля до 3 марта по ссылке
https://goo.gl/g1qDWD либо по телефону +375 (29) 111-83-35 (пн — пт: с
10:00 до 18:00). В форме регистрации необходимо указать:
- Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их
телефоны;
- Имя и фамилию ребенка, его дату рождения.
По прибытии на место проведения мероприятия родители (или законные
представители) участников должны отметиться на стойке регистрации, где
им выдадут номер и допустят к старту. Начало в 12:00.
Победители и призеры соревнования награждаются памятными сувенирами и
грамотами. Кроме того, в процессе соревнований участники могут получить
одну из номинаций в разных возрастных категориях!
Малыши постарше смогут потрогать самые интересные детали для дома и
почувствовать себя серьезными взрослыми с помощью бизидомиков — позже
эта развивающая игрушка разместится в детской комнате торгового центра.
Для тех детей, кому больше интересен процесс создания, а не созидания,
будет стоять большая площадка, полная конструктора и игрушек фирмы
«Полесье». А показать творческие способности и страсть к живописи можно
будет, разрисовывая домики для рисования: крышу, стены, двери, да хоть
потолок! Эти домики, кстати, тоже останутся в ТЦ на память.
Какой праздник без песен и танцев? Аниматоры и ростовые куклы в
образах любимых детских героев развеют тоску даже самых серьезных.
Для всех, кто хочет не просто повеселиться, но и вынести для себя
что-то полезное, будет функционировать образовательная зона, где
профессионалы расскажут гостям, как правильно клеить обои, класть плитку
и выбирать мебель. Полученные знания можно будет сразу же применить на
практике, где особо талантливых учеников отметят фирменными призами и
скидочными сертификатами. А в зоне под названием «Собери сам» будет
возможность за призы посоревноваться в собирании предметов мебели на
скорость и аккуратность!
Так как на территории ТЦ расположилась бесконтактная мойка,
экономящая время и деньги, но пока являющаяся явлением редким,
необходимо научить ею пользоваться! На протяжении всего мероприятия
инструктор будет проводить мастер-класс, показывая и рассказывая, как
правильно пользоваться новинкой.
У проголодавшихся гостей будет возможность подкрепиться: на улице
расположится фудкорт с уличной едой. Прогуливаясь между лавками с
кушаньями, можно будет рассмотреть и приобрести сувениры ручной работы
от местных ремесленников. А атмосферу создадут музыканты и танцоры,
которые приготовили много развлечений и мастер-классов для гостей
мероприятия.
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