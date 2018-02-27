Торжественное открытие ТЦ «Карусель» состоится 4 марта в Гомеле

Торговый центр мебели и интерьера «Карусель» приглашает жителей и гостей города на торжественное открытие, которое начнется 4 марта в 12:00 по адресу ул. Советская, 149.

«Карусель» — самый большой торговый центр мебели и интерьера Гомеля, предоставляющий покупателям не только широкий выбор мебели, элементов декора, домашнего текстиля, но и помощь в их подборе. Консультации экспертов рынка, цены производителей, высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура — всё это ждёт посетителей торгового центра «Карусель». 4 марта, 12:00, ул. Советская, 149 (пересечение ул Советская-Ефремова) — не пропустите открытие!

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу из развлечений и мастер-классов для гостей всех возрастов.

Так, для самых маленьких гостей открытия организаторы подготовили забеги в ползунках. Во время проведения соревнования, ничуть не уступающего азартом рыцарскому турниру, ребенок должен проползти на четвереньках дистанцию длиною в 4 метра. Одному из родителей разрешается помочь юниору (только не физически, конечно): двигаться впереди малыша на четвереньках с игрушкой или интересующим ребенка предметом и поддерживать словесно. Если Вы и ваш ребенок уже готовы участвовать и разминаетесь, не забудьте предварительно зарегистрироваться.

Регистрация проходит с 14 февраля до 3 марта по ссылке https://goo.gl/g1qDWD либо по телефону +375 (29) 111-83-35 (пн — пт: с 10:00 до 18:00). В форме регистрации необходимо указать:

Ф.И.О. родителей или законных представителей участника, их телефоны;

Имя и фамилию ребенка, его дату рождения.

По прибытии на место проведения мероприятия родители (или законные представители) участников должны отметиться на стойке регистрации, где им выдадут номер и допустят к старту. Начало в 12:00.

Победители и призеры соревнования награждаются памятными сувенирами и грамотами. Кроме того, в процессе соревнований участники могут получить одну из номинаций в разных возрастных категориях!

Малыши постарше смогут потрогать самые интересные детали для дома и почувствовать себя серьезными взрослыми с помощью бизидомиков — позже эта развивающая игрушка разместится в детской комнате торгового центра. Для тех детей, кому больше интересен процесс создания, а не созидания, будет стоять большая площадка, полная конструктора и игрушек фирмы «Полесье». А показать творческие способности и страсть к живописи можно будет, разрисовывая домики для рисования: крышу, стены, двери, да хоть потолок! Эти домики, кстати, тоже останутся в ТЦ на память.

Какой праздник без песен и танцев? Аниматоры и ростовые куклы в образах любимых детских героев развеют тоску даже самых серьезных.

Для всех, кто хочет не просто повеселиться, но и вынести для себя что-то полезное, будет функционировать образовательная зона, где профессионалы расскажут гостям, как правильно клеить обои, класть плитку и выбирать мебель. Полученные знания можно будет сразу же применить на практике, где особо талантливых учеников отметят фирменными призами и скидочными сертификатами. А в зоне под названием «Собери сам» будет возможность за призы посоревноваться в собирании предметов мебели на скорость и аккуратность!

Так как на территории ТЦ расположилась бесконтактная мойка, экономящая время и деньги, но пока являющаяся явлением редким, необходимо научить ею пользоваться! На протяжении всего мероприятия инструктор будет проводить мастер-класс, показывая и рассказывая, как правильно пользоваться новинкой.

У проголодавшихся гостей будет возможность подкрепиться: на улице расположится фудкорт с уличной едой. Прогуливаясь между лавками с кушаньями, можно будет рассмотреть и приобрести сувениры ручной работы от местных ремесленников. А атмосферу создадут музыканты и танцоры, которые приготовили много развлечений и мастер-классов для гостей мероприятия.

Инвестор проекта — Группа INPROMA, которая профессионально занимается инвестициями в коммерческую недвижимость.





Проект разработан и находится в управлении группы компании ASCOM.





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