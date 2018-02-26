Серьезная авария произошла в субботу, 24 февраля, примерно в 10.20 на ул. Дорожной в Гомеле.

Как сообщили abw.by в ГАИ Гомельской области, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ-21144, двигаясь в левой полосе ул. Дорожной г. Гомеля со стороны ул. Луначарского в направлении ул. Луговой, во избежание столкновения с перестраивающимся в попутном направлении с правой полосы в левую полосу грузовым автомобилем МАЗ с прицепом под управлением 35-летнего водителя, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением 22-летней девушки.









«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «ГОТКБ г. Гомеля», — сообщили в ГАИ.

ГАИ просит откликнуться очевидцев по телефонам в Гомеле 68-44-44, 68-26-28.



