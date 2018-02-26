В Санкт-Петербурге «сантехник»-грабитель с Гомельщины сбежал от сурового пенсионера, оставив у него в руках свой паспорт

Злоумышленник проникал в квартиры петербуржцев, прикинувшись сотрудником коммунальных служб.

В Приморском районе Санкт-Петербурга в квартиру дома на Торжокской улице позвонил мужчина. Открывшему дверь 70-летнему пенсионеру он представился сантехником и сообщил о том, что пришел проверить счетчики воды.

Хозяин квартиры, проявив бдительность, потребовал у «сантехника» документы, в ответ гость помахал у него перед носом какими-то корочками и быстро убрал их в карман.

Пенсионер потребовал еще раз показать удостоверение, мотивируя это тем, что не смог рассмотреть содержимое. В этот же момент хозяин квартиры дернул непрошеного гостя за рукав.

Из кармана «коммунальщика» выпали мобильный телефон и паспорт, который остались лежать на месте инцидента. Сам лжесантехник убежал.

Теперь полиция Северной столицы разыскивает злоумышленника, который, как выяснилось по ориентировкам, неоднократно проникал в квартиры жителей города под видом сотрудника коммунальных служб.

Полиция установила, что паспорт выдан 45-летнему белорусу. У себя дома он уже объявлен в розыск милицией Гомельской области по статье 416 УК РФ (уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ). Более того, в России хозяина паспорта три раза судили за кражу и два — за хранение наркотиков.