В Санкт-Петербурге «сантехник»-грабитель с Гомельщины сбежал от сурового пенсионера, оставив у него в руках свой паспорт
- 26 февраля 2018, 09:59
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Места: Санкт-Петербург (184), Гомель (21652)
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