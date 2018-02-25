Фоторепортаж: в Гомеле выбрали обладательницу самых сексуальных ног

Воспетые поэтами, запечатленные на полотнах знаменитых художников, вызывающие зависть подруг и восхищение мужчин — женские ноги стали главной изюминкой вечера в гомельском ночном клубе «Европа».













Одиннадцать конкурсанток, отбросив стыд, оголили свои роскошные ножки, чтобы выиграть 100 рублей и завоевать титул обладательницы «самого сексуального средства передвижения».





— Мне часто делают комплименты мужчины, — призналась одна из участниц. — У меня ноги 110 сантиметров. Сегодня я решила, что они должны поработать на меня. Приз в сто рублей сегодня вполне будет уместен, поскольку мы собираемся хорошо отдохнуть с подругами.













— В своих ногах я уверена, они самые красивые, — подхватывает разговор эффектная блондинка. — Несмотря на то, что я в облегающих брюках, награда будет моей.





Уже через несколько минут после начала конкурса стеснение испарилось и растворилось в атмосфере веселья, девушки то и дело поднимали юбки так, что складывалось впечатление, будто для них это так же естественно, как и улыбнуться.





















Условия конкурса просты: девушкам необходимо было выйти на сцену и любым способом продемонстрировать красоту своих ног. Одни откровенно виляли бедрами, вызывая испарину на мужских лбах.









Другие приседали так, что мужчинам постарше вполне мог бы понадобиться кардиостимулятор.

























Среди конкурсанток нашлись и те, кто растянулся в шпагате, как кошечка на солнце, вызвав шквал аплодисментов и одобрительные кивки девушек из зала.





Выбирала победительницу публика. В итоге победа досталась 20-летней студентке. Анастасия учится на инженера давления в одном из вузов города. В повседневной жизни девушка скромная и ответственная, а когда на город опускается ночь, может немного раскрепоститься.

















— О конкурсе узнала случайно, — рассказала обладательница самых сексуальных ног. — В клуб меня пригласила подруга на свой День рождения. Мой выигрыш, думаю, будет хорошим подарком для нее.

Сохраняя на своем светлом личике выражение превосходства и чувство радости за заслуженную победу, Анастасия унесла приз за столик с эффектными девушками, а чуть позже женская компания растворилась среди толпы.



















