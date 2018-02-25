Ты просто космос… «Милкавита» готовится к конкурсу красоты

В преддверии 8 Марта на гомельском предприятии «Милкавита» снова будут выбирать самую красивую труженицу. На победу претендуют 12 представительниц филиалов и участков крупнейшего в регионе производителя молочной продукции, пишет городской журнал «Белка».

Подготовка к конкурсу идёт второй месяц, позади — фотосессия, результаты которой можно увидеть на сайте «Милкавиты». Девушки представлены в образе знаков зодиака, для каждой подобрали особый грим. Победительницу этого этапа определит онлайн-голосование, которое продлится до полудня 7 марта, основного конкурсного дня.





Всех задумок финала организаторы не раскрывают. Но уже точно известно, что фантасмагория станет основой первого дефиле и викторин для зрителей. Поэтому всем, кто придёт болеть за коллег, есть смысл пересмотреть «Пятый элемент» Люка Бессона и «Армагедон» Майкла Бэя.





Участницам же предстоит покорпеть над домашним заданием, чтобы удивить жюри блюдом из молока и авторским четверостишием. Последний конкурс включён в финал впервые, поэтические строчки необходимо посвятить будущему «Милкавиты».

Оценивать конкурсанток будут исключительно мужчины, возглавит жюри генеральный директор предприятия Сергей Баборико.















