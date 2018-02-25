10-летняя школьница из Гомельской области представит Беларусь на международном конкурсе «Ты супер!» на НТВ
- 25 февраля 2018, 12:51
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Люди в материале: Снежана Гордеенко (1), Вера Ярошик (1)
Места: Гомель (21638), Брест (699)
Метки: Общество (29076)
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