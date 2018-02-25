10-летняя школьница из Гомельской области представит Беларусь на международном конкурсе «Ты супер!» на НТВ

Проект «Ты супер» проводят телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik. В вокальном конкурсе участвуют юные таланты из разных уголков России, стран СНГ, Балтии, Европы и Ближнего Востока. Кроме любви к музыке и пению, всех ребят объединяет нелегкая судьба: дети остались без попечения родителей.

Всего в проекте — более 80 участников в возрасте от восьми до 18 лет. Бессменный ведущий шоу — Вадим Такменев. Судейские кресла заняли певец Сергей Лазарев, композитор Игорь Крутой, певица Юлианна Караулова и продюсер Виктор Дробыш.

Беларусь на Международном вокальном конкурсе «Ты супер!», организованном телеканалом НТВ и Международным агентством и радио Sputnik, представляют 10-летняя Снежана Гордеенко из Гомельской области и 15-летняя Вера Ярошик из Брестской области.

Sputnik желает соотечественницам успехов и призывает поддержать белорусских участниц второго сезона вокального шоу «Ты супер!». Сделать это просто — достаточно проголосовать за Веру Ярошик и Снежану Гордеенко на сайте НТВ, нажав «палец вверх».