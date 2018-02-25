«В полет» нормальный? Как гомельчанин купил задорого убитую гостиницу и поделил на дешевые квартиры

Недавно на сайтах недвижимости появились объявления о продаже в Гомеле на улице Федюнинского неприлично дешевых квартир. Так, к примеру, «однушки» предлагают за 5 тысяч долларов, «двушки» — за 10. В чем подвох? Мы связались с продавцом бюджетного жилья и рассмотрели его заманчивые предложения поближе.





Три года назад гомельчанин Сергей Семуткин купил четырехэтажное заброшенное здание гостиницы с романтичным названием «В полет». Планы у него на тот момент были созвучные — взлететь как можно выше. Сергей мечтал создать здесь развлекательный комплекс с рестораном, ночным клубом и казино.

Сегодня, глядя на это унылое строение советской эпохи, далеко не каждый способен даже приблизительно представить, как бы ему это удалось. Но у Сергея к этому времени уже имелся опыт в реанимации «заброшенок»: когда-то два похожих здания он выкупил с аукциона и вполне успешно пустил в дело. Поэтому и за этот новый амбициозный проект взялся без колебаний — и в самом конце 2014 года стал счастливым обладателем 3,5 тысяч квадратных метров площади без батарей, труб и прочих коммуникаций. Зато с богатой лепниной и историей!









Впрочем, «В полет» была такой не всегда. В 80-х здесь бурлила жизнь — самолеты из Гомельского аэропорта взлетали в то время едва не каждый час. Туда-сюда по фойе аэроотеля сновали красавцы-пилоты, консьержка бурчала на шумных пассажиров из Азербайджана, наблюдая за происходящим, закатывали глаза избалованные москвичи, которым завтра предстояло, наконец, улететь из провинциального Гомеля в свою столицу...

Шли годы — и гомельской авиации они пошли не на пользу. В начале двухтысячных «Гомельавиа» свернули почти все направления, кроме «Гомель — Минск — Калининград». Последний раз самолет отправился в рейс по этому маршруту в феврале 2011 года.





Гостиницу за ненадобностью закрыли. А в 2014-м никому ненужное здание рачительные специалисты «Гомельоблимущества» выставили на аукцион. Сначала просили за него 800 тысяч долларов, но желающих не нашлось — и цену снизили в несколько раз.

Предприниматель Семуткин приобрел лот за 120 тысяч. И сразу принялся за дело. Обновил фасад, перекрыл крышу, поменял проводку, восстановил водопровод. А потом — кризис.

— Конечно, попал я тогда. Рынок почти в два раза упал. Но, видите, как-то пережил. Посидел, подумал, переосмыслил — и осенило, что сейчас мне надо не развлекательный центр строить, а доступное жилье.

Речи о заработке, признается Сергей, уже не идет. Отбить бы потраченное.









Всего на 4-х этажах гостиницы 83 отдельных помещения. Есть однокомнатные и двухкомнатные блоки. Их и принялся приводить в порядок предприниматель.

С гордостью демонстрирует первые результаты — две комнаты, полностью готовы к заселению! Общая площадь одной 13 квадратных метров, второй — 16. Цена с ремонтом — 5600 и 6 500 тысяч долларов соответственно. Без ремонта выйдет на 1,5 тысячи дешевле.













— Вариантов много. Тут, к примеру, попросторнее, могут жить семьи уже с детьми, — ведет нас на второй этаж собственник гостиницы. Здесь блоки из двух и даже трех комнат. Есть 35-метровое помещение (бывшая комната отдыха). Из нее, уверен Сергей, может получиться шикарная студия.





— А что с услугами ЖКХ?

— Газа здесь нет. Отопление — электрическое. Все коммунальные будут оплачиваться согласно счетчикам. Как и в любом кооперативном доме будут управляющий, бухгалтер и дворник.

Единственное «но», и о нем Сергей честно предупреждает, — владельцу квартиры невозможно будет получить тут постоянную регистрацию: здание по документам все-таки гостиница.

— Сейчас многие вносят залог и как бы бронируют за собой помещение, возможна покупка квартиры в рассрочку. Около половины договоров — с минчанами, люди объясняют: чем держать деньги под мизерными процентами, лучше вложить их в недвижимость, — рассказывает Семуткин.









Все это время телефон Сергея не смолкает. Звонят и приезжают интересующиеся. Например, Яна и Юра о дешевых квартирах узнали из интернета. Их привлекла «однушка» с отделкой. Вселиться готовы уже летом.

— Живем с бабушкой. Сыну у нас 17 лет, нужно бы подвинуться, а денег особо нет, — объясняет женщина.

Сегодня у Сергея уже около десятка договоров, заключенных с желающими обзавестись доступным жильем. Половина из них — на квартиры «под ключ», столько же потенциальных клиентов интересуется метрами без ремонта.









— Какие гарантии, что люди, купившие здесь квартиры не станут заложниками всевозможных коммунальных проблем? — критически рассматриваем убитое фойе гостиницы.

— Ну вы сами видите, сегодня вот приехали ребята, мы меняем панорамные окна. Работа движется. Так что все эти неудобства — временные. Вообще, я с каждым клиентом составляю договор, в котором все нюансы прописываем индивидуально. Кстати, я беру на себя обязательство, что к моменту вселения первого владельца все коммуникации должны быть подключены и бесперебойно работать. В случае невыполнения обещаний по договору обязан вернуть сумму залога в двойном размере.

Еще одно обязательство Семуткина — обеспечить транспортное сообщение для жильцов. Все-таки до города 1,5 км. Предприниматель обещает: как только в этом появится необходимость, он организует регулярные рейсы маршрутных такси.



