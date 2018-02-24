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Видео: историк рассказывает о судьбе староверов на Гомельщине

  • 24 февраля 2018, 14:10
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Белорусские земли издавна славились своей веротерпимостью, поэтому не удивительно, что в XVII-XVIII в. сюда переселилось большое количество староверов, которые бежали от преследования после религиозных реформ московского патриарха Никона.

Большая часть староверов, или как их еще называют старообрядцев, осела на территории современной Гомельщины, в том числе в Ветке.

Как сложилась судьба староверов на наших землях? Чем они отличались от местных жителей? Что такое «поганая кружка» и как староверы пережили репрессии и преследование в XX веке?

На эти и другие вопросы отвечает отвечает историк Андрей Лебедев.


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Места: Гомель (21634)

Метки: Общество (29072)

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