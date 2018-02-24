Праздничный салют в Гомеле в честь Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Беларуси - фото
- 24 февраля 2018, 11:37
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
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