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Праздничный салют в Гомеле в честь Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил Беларуси - фото

  • 24 февраля 2018, 11:37
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
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