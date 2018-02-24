Смартум 23/02 - 25/02:
Лидер 22/02 - 25/02:

В Совмине рассказали, где на Гомельщине сложнее всего найти работу

  • 24 февраля 2018, 10:54
  • 1472
  • 0



Совет министров назвал территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В Гомельской области таких шесть. Это Добрушский, Жлобинский, Лельчицкий, Лоевский, Рогачевский и Хойникский районы.

Территории определяли, проанализировав ситуацию на рынке труда за предыдущие 9 месяцев. Например, учитывали уровень зарегистрированной безработицы, долю безработных, ищущих работу год и более, в общей численности безработных. Также в расчет бралась доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, коэффициент напряженности на рынке труда и др.

Согласно постановлению, администрации территорий с напряженной ситуацией на рынке труда должны будут выделить из своих бюджетов дополнительные деньги на содействие занятости населения.

Всего же в стране в список территорий с напряженной ситуацией на рынке труда попали 48 районов и городов. Самый длинный список проблемных территорий у Витебской области: в него попали 12 районов, а также Витебск и Новополоцк.


TUT.BY
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Экономика (13122)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое





Новое в блогах


KSK 23/02 (12^59) - 25/02 21:59:

Самое читаемое