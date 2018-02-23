Военная история нашего города: штаны для Буденного из Рогачева и гомельский гарнизон — кузница кадров советской армии

23 февраля — День защитника Отечества. В этом же году в РБ официально отмечается 100 лет создания Вооруженных Сил. А какие воинские части стояли в нашем городе на протяжении столетий? Кто служил в них и как складывались отношения гомельчан и военных?

Опаленная броня

Уже с древнейших времен Гомель имел важное военное значение. Один из центров племенного княжения радимичей, он занимал выгодное стратегическое положение на высоком правобережье Сожа. Гарнизон деревянного замка-детинца состоял, видимо, из тяжеловооруженных всадников. Одновременно Гомий был центром тогдашнего ВПК. Доктор исторических наук Олег Макушников в 80-е годы раскопал на территории парка оружейную мастерскую, одну из крупнейших на то время на территории СССР. Гомельские оружейники собирали мечи и пластинчатые доспехи. Один такой панцирь, оплавившийся от пожара, хранится в фондах музея.





Отношения княжеских дружинников и местного населения в то время были незамысловаты — простой люд содержал их за счет дани, воины защищали их от вражеских набегов. Хотя определить, кто был враг, а кто — друг, в средневековье было не так просто. Собственно говоря, впервые в летопись Гомель попал также в связи с военными событиями: в 1142 году его предместья были сожжены и разорены в связи с конфликтом между черниговскими и смоленскими князьями.





В период Великого княжества Литовского Гомель — порубежная земля с Московским государством. Вооруженные отряды с обеих сторон охотно ходят в налеты и угоняют пленных. В начале 16 века Гомель на время занимает московский гарнизон, но в 1537 году он вынужден капитулировать.





В середине 17 века наш город находился в эпицентре войны Речи Посполитой с запорожским казачеством и украинскими и белорусскими повстанцами. В замке, помимо воинственной белорусской шляхты, стояли роты немецких и венгерских наемников. Как ландскнехты и «венгерцы» уживались с гомельчанами, мы точно не знаем. Но можно предположить, что отношения эти были не простые. По ряду других примеров известно, что наемные солдаты были люди агрессивные, любили задирать местных и без особых раздумий пускали в ход мечи. Кстати говоря, один такой клинок-«швайцер даген», любимое оружие немецких пехотинцев, в 2000-х годах жительница Речицы нашла у себя на огороде. Ныне он экспонируется в зале № 1 Гомельского областного музея военной славы.









Утренняя поверка для коров

В 1772 году Гомель вошел в состав Российской империи. Поскольку территория разделенной Речи Посполитой замирилась не сразу, то на Гомельщине квартируют российские гусарские части. Во время войны 1812 года по Сожу и Припяти стояла сторожевая линия из украинских казаков. Давно распущенное реестровое казачество, кстати, при прямом участии владельца Гомеля и председателя Малороссийской коллегии Петра Румянцева-Задунайского, во время войны с Наполеоном было временно возрождено. По сути, это было крестьянское ополчение из соседних Черниговской и Киевской губерний. При этом помещики старались спихнуть в армию наименее пригодных к работе крепостных, зачастую — малолеток на «худых» лошадях. Командовавший русскими войсками в Мозыре генерал Эрдель, бывший обер-полицмейстер Москвы, которого даже генерал Ермолов обвинял в притеснении мозырских мещан, распорядился не допускать плохо вооруженных детей к столкновению с французской и польской кавалерией.

В 1820-х годах в Новобелице стоит прославленный Ахтырский гусарский полк, в котором служил в свое время поэт-партизан Денис Давыдов. Местным красавицам было не легко сделать выбор среди блестящих золотым шитьем своих ментиков гусарских офицеров. Да и те были неутомимы на любовные проказы. Балы, шампанское и, как говорится, сплошной «хруст французской булки»...





А вот жители деревни Костюковка пришлось стать и солдатами, и крестьянами одновременно. Усилиями графа Аракчеева они были приписаны к одному из округов «пашенных солдат». Жизнь в печально известных военных поселениях была тяжела неимоверно — воинская муштра тут сочеталась с работой на полях. При этом крестьянские жены должны были топить печи, доить коров и прочее — в одно время, в соответствии с армейским распорядком.

В 1830-1840 годах Гомель был местом проведения маневров армейского корпуса. Согласно «Военно-статистическому обозрению», поля в окрестностях Волотовы, Прудка, Поколюбичей, Мильчи были признаны весьма пригодными к лагерному расположению. Здесь даже проводили артиллерийские стрельбы и другие военные учения.

Абхазцы в Гомеле

В конце 19 века в Гомеле размещается 160-й пехотный Абхазский полк, до этого воевавший на Кавказе с горцами и участвовавший в русско-турецкой войне 1877-1878 года. В наш город он прибывает из Казанского военного округа. На месте нынешней фабрики труд строятся полковые казармы. И офицеры-абхазцы сталкиваются с удивительной традицией местных строительных подрядчиков из числа еврейских предпринимателей — они ходят к своим военным заказчикам с гостинцами в виде продуктового набора, чая и прочего. Для Абхазского полка на углу нынешних Советской и Победы была построена военная Георгиевская церковь, где хранились атрибуты полкового священника, простреленные во время кровопролитного штурма Карса. На стене полковой казармы также была помещена бронзовая доска с фамилиями павших при взятии этой турецкой крепости.





Жизнь холостых армейских офицеров вне строя разнообразилась незамысловатыми развлечениями — вино, карты, танцы в офицерском собрании, а то и поездки в заведение с девочками. Публичных домов в Гомеле, кстати, было предостаточно. Все это хорошо описал в своем «Поединке» Александр Куприн, сам служивший в таком вот пехотном полку в украинском захолустье. А абхазские офицеры в Гомеле любили фланировать по улице Румянцевской, где первоначально они были вне конкуренции у гомельских барышень. Однако с приближением революции 1905 года гомельская радикальная молодежь стала вести себя по отношению к военным все более дерзко. Не только перестала уступать им дорогу на тротуаре, но даже могла толкнуть или оскорбить царского офицера.





С началом Первой мировой войны в августе 1914 года в городе начинается мобилизация. Сборный пункт находился в огромном кирпичном здании, недавно снесенном под коммерческую застройку на улице Парижской Коммуны. 160-й пехотный Абхазский полк отбыл на фронт. Вместе с другими частями Виленского военного округа он принял участие в боях в Восточной Пруссии, где российская армия потерпела поражение. Тяжелые потери понес и Абхазский полк. В списках убитых абхазцев — большее количество еврейских фамилий. Возможно, среди них было немало и мобилизованных гомельчан.





Сам же Гомель становится в это время крупной базой Западного фронта. Здесь размещается большое количество тыловых частей, оружейная и автомобильная мастерская, оружейные склады, воздухоплавательный парк и два пересыльных этапа. Осенью 1916 года казаки, солдаты и матросы на Гомельском пересыльном пункте поднимают антивоенной восстание. Его усмиряют московские ополченцы и «инородческая» дружина.

В марте 1918 года Гомель занимают ландверные немецкие части и украинские формирования. В городе активно ведется набор добровольцев в белую гвардию. Но вот обещанных денег офицерам не платят, в результате чего они чуть не разносят вербовочный пункт. Незадолго до освобождения Гомеля местными повстанцами и Красной Армией к городу прибывает офицерский отряд генерала Иванова.





Через два месяца после освобождения два полка 8-й дивизии устраивают в городе военный путч, известный под названием «стрекопытовского мятежа». Повстанцы провозглашают в Гомеле «Русскую народную республику». Еще они запомнились гомельчанам грандиозными грабежами, к которым охотно примкнул местный криминал. Но вскоре мятеж был подавлен.

В годы гражданской войны Гомель, крупный железнодорожный узел, становится важным стратегическим пунктом. В 1919 году для его обороны создается Гомельский укрепрайон, при нем формируется крепостная бригада. В Гомеле в этот период побывало множество частей, включая караульные батальоны, железнодорожные войска и прочие. Одной из наиболее боеспособных частей были 23-е Минские пехотные курсы, остановившие наступление польских войск под Речицей. Красные курсанты располагались в здании бывшего духовного училища (ныне — корпус медицинского университета).

Гомельская кавалерия

В июне 1921 года в Гомель маршем с юга Украины в конном строю прибывает 11-я кавалерийская дивизия «имени т. Морозова». Ранее эта буденновская дивизия вела бои с Революционной повстанческой армией Нестора Махно. 7-я Самарская кавалерийская дивизия, также прибывшая в Калинковичи, преследовала раненного Нестора Ивановича до самой румынской границы. 62-й кавполк 11-й кавдивизии размещается в Лоеве, другие полки — в Гомеле, Речице, Мозыре, Минске, Слуцке, Бобруйске. Основная задача конной мобильной дивизии — борьба с бандитизмом.

Кроме бывших буденновцев, в приграничной Гомельской губернии в 1921 году стояли следующие части — Особая кавалерийская дивизия и 29-я пехотная дивизия войск ГПУ, 88-е пехотные Карачевские командные курсы, роты 165-го и 165-го стрелковых полков, ряд территориальных, трудовых, запасных и караульных батальонов, военно-строительные отряды и военно-инженерные дружины и прочее.





В борьбе с повстанцами 11-я кавдивизия проводит, в числе прочего, крупную операцию в районе болота Замглай на границе Гомельщины и Черниговщины. Но имелись и случаи перехода красных конников на сторону противника, как одиночные, так и групповые. В 7-й Самарской кавдивизии 20 красноармейцев самовольно ушли домой на Дон.

Весной 1922 года в Гомель и Речицу с инспекцией красных кавалеристов приехал их бывший командарм Семен Буденный. 1 мая года на параде в Гомеле городские власти заявляют, что берут культурное шефство над 62-м полком. Кавалеристы в ответ устраивают конные состязания, рубят шашками лозу и джигитуют.

Но недолго гомельчане несли просвещение в загрубелую в боях красноармейскую массу. Уже в июне 1922 года 11-я кавдивизия перебрасывается в Туркестан для борьбы с басмачеством. Только 132 сабли из 62-го полка убывают в Москву для обслуживания Военной Академии РККА.

При этом 11-й кавалерийской дивизии было присвоено имя «Гомельская». Впоследствии она известна как 8-я Гомельская кавалерийская дивизия РККА. Пожалуй, она стала первым соединением, получившим имя нашего города.

Штаны для Буденного

Но гомельчанки недолго скучали без лихих рубак. В 1923 году в Гомель с Северного Кавказа году прибывает 6-я Чонгарская кавалерийская дивизия. Кубанки, черные бурки, алые башлыки быстро наполнили город. Это была одна из самых боевых и одновременно — самых «бандитских» и мятежных буденовских дивизий. Именно в 6-ю дивизии служил Исаак Бабель. Рафинированный интеллигент, начавший писать на французском языке, он был шокирован правдой военных будней, кровью и потом передовой. И удалью, и жесткостью красных казаков — истово рубившихся за светлое будущее и еще исполненных темных предрассудков. Все это и описал в своей «Конармии» советский реалист Бабель. Буденный был в ярости после выхода книги своего бывшего подчиненного: «Бабизм Бабеля» — так назвал Семен Михайлович свою статью по этому поводу.





При отходе с польского фронта в 1920 году в 6-й кавдивизии убили своего комиссара и фактически подняли мятеж, который пришлось лично утихомиривать самому Семену Михайловичу. Дивизию разоружили, комдива Иосифа Апанасенко сняли с должности. Но Буденный все же простил своих раскаявшихся бойцов. И в боях за Чонгарский перешеек в Крыму, сумасшедшей конной атакой по горящему мосту они, как говориться, «искупили кровью». За этот бой 6-я кавдивизия и получила наименование Чонгарской. А в Гомеле — появилась соответствующая улица.

В Гомеле Чонгарской дивизией командовал Ока Городовиков, бывший старший урядник 9-го Донского казачьего полка, бывший командарм Второй Конной армии, будущий Герой Советского Союза. Силой сабельного удара с ним мог сравниться только буденовец Харлампий Ермаков — прототип Григория Мелехова из знаменитого «Тихого Дона». Кстати говоря, в 1923 году Ока Иванович избирался депутатом Гомельского городского Совета рабочих депутатов. Брал ли он с собой шашку на заседания Совета неизвестно, но, без сомнения , голос депутата от кавалерии там был весьма весомый.

По воспоминаниям гомельчанина Владимира Михайлова, в конце 1930-х годов штаб и одна из частей Чонгарской дивизии располагались между улицами Ланге и Билецкого. Здание штаба стояло примерно там, где сейчас находится жилой дом с медицинской библиотекой на первом этаже. Еще чонгарцы размещались в казармах на площади Восстания (ныне — фабрика «Труд»), одно из их подразделений располагалось и в районе нынешней улицы Чонгарской. Летние лагеря кавалеристы-чонгарцы проводили в Кленках.

Буденный продолжал посещать Гомель и чонгарцев с инспекцией. При этом любовь чонгарцев к своем у бывшему командарму доходила до курьезов. Кто-то сказал, что франтоватые брюки-«уланки» ему шил портной из Рогачева. И началось настоящее паломничество кавалерийского комсостава в Рогачев. Трудно сказать, было ли это делом случая, или здесь имела место ловкая рекламная кампания?

В 30-х 6-ю Чонгарскую казачьей дивизию возглавлял комдив Леонид Вайнер. Между комдивом и неким гомельским рабочим возник пресловутый «квартирный вопрос». Вайнер решил его сплеча — злополучного квартиросъемщика просто выкинули из квартиры. Но партийное руководство Гомеля встало на сторону рабочего...





Репрессии 1937-го года одними из первых обрушились на военных. Были арестованы и расстреляны бывшие комдивы-6 Николай Рактитин и Леонид Вайнер.

При этом Чонгарская дивизия была элитой РККА и комплектовалась спортсменами и выпускниками ОСОАВИАХИМа. Нарком обороны Ворошилов в 1932 году признавал: «Чонгарская дивизия — лучшая часть Белорусского военного округа».

6-я кавалерийская Чонгарская дивизия погибнет в боях лета 1941 года в Западной Беларуси. Ее уцелевшие бойцы и командиры вольются в ряды белорусских партизан.





Однако можно смело сказать, что Чонгарская дивизия была кузницей кадров для советской армии. Командир Чонгарской дивизии Семен Тимошенко в 1940 году станет одним из первых Маршалов Советского Союза и вторым в истории Наркомом обороны СССР, а 23 июня 1941 года — председателем Ставки Главного командования. Один из первых командиров дивизии Иосиф Апанасенко станет одним из первых генерал-полковников в Красной Армии и заместителем командующего Воронежским фронтом. Ока Городовиков — генерал-полковник, в 1941 году — командующий кавалерией РККА.

Последний комдив чонгарцев Михаил Константинов в 1943 году возглавит 7-й гвардейский кавалерийский корпус, который осенью 1943 года будет освобождать Гомельщину.

Командир 32-го Белоглинского кубанского полка Исса Плиев в годы Великой Отечественной командовал конно-механизированными группами, в 1950-1960-х годах — Северо-Кавказским военным округом, Группой советских войск на Кубе.

Гомельские курсанты

В предвоенные годы в Гомеле в танковой бригаде служил Иван Черняховский, проживавший в доме комстостава на улице Пушкина. На нынешнем «Старом Аэродроме» стояла 114-я Гомельская авиабригада. Были в Гомеле и свои военные учебные заведения — в 1940 году тут было создано Военное аэрофотограмметрическое училище. Как сообщает краевед Сергей Ляпин, здание общежития этого училища сохранилось на улице Советской.

В послевоенные годы в Гомеле также размещались военные учебные заведения. В 1949 году в Гомеле на базе Минского артиллерийского подготовительного училища было сформировано Гомельское военное радиотехническое училище (в/ч 51192). Оно располагалось в военном городке на окраине деревни Лещинец. Первым начальником училища был генерал-майор Париков. В Гомеле училище находилось до 1959 года. В последующем оно называлось Красноярское радиотехническое училище ПВО. С 1974 года — высшее. Выпускники училища были в Афганистане, Ираке, Египте, Кубе, Танзании, Алжире, Йемене, Вьетнаме.

По некоторым данным, примерно в то же время в Гомеле находилось и военное автомобильное училище, переведенное затем в Уссурийск.

По некоторым данным, в 70-80-е годы в Гомеле в районе Лещинца и в Новобелице стояли части связи и предположительно -ракетных войск, размещались военные склады и военно-медицинские подразделения. Ныне от всей армейской инфраструктуры Гомеля осталась только база хранения «Третий полк». Давно уже не видно на улицах города даже комендантских.

Но Гомель имеет немало драматичных страниц военной истории, и дал белорусскому народу множество славных защитников.