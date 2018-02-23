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Фоторепортаж: в Гомеле спецназ провел показательные выступления

  • 23 февраля 2018, 17:29
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
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