«Зачем жить, если не рожать детей?» vs. «Я устала оправдываться за свой выбор!» Многодетная мама и девушка-чайлдфри из Гомеля откровенно о своей жизни

«Сильные новости» поговорили с многодетной мамой и девушкой, осознанно отказавшейся от рождения детей, о предназначении каждой женщины, планах на жизнь и отношении к абортам.

Елена

Многодетная мама. Некогда была пацанкой-хулиганкой и не представляла свою жизнь без сумасшедших авантюр и мотоциклов. Сегодня это мать четверых детей, двое из которых инвалиды. Звучит страшно, а в реальности еще страшнее. Окончив институт и проработав 7 лет преподавателем, она вышла замуж и стала помогать мужу в бизнесе. Родился первый ребенок, Антон, прекрасный здоровый мальчишка. Елена продолжала заниматься карьерой и помогала мужу в бизнесе. Через 9 лет родился второй сын — Никита. Совсем еще крохе мальчику сделали прививку, спровоцировавшую серьезные изменения в здоровье.





Спустя год женщина снова забеременела и снова мальчик. В результате неудачного прыжка с дивана, малышу ставят неутешительный диагноз — инвалидность. Некогда отчаянная карьеристка и хулиганка не вылезала из больниц и по семь раз в год ложилась на обследование и реабилитацию вместе с детьми.





Начинаем разговор про старшего сына, который сейчас учится в Чехии. В одну секунду сильная женщина—кремень становится хрупкой и сентиментальной. У Елены мгновенно появляются слезы на глазах при разговоре о старшем сыне: «Когда с нашей семьей случились все эти неприятности, мы еще жили в небольшой квартире и параллельно строили дом. 9-летний мальчик в одночасье стал взрослым. Ему приходилось сидеть с двумя братьями и быть за старшего. Он прошел с нами все. Сейчас он учится в Европе, хотя переехать туда и оставить нас ему было безумно тяжело. Как, впрочем, и нам. Муж работает, в основном, на Россию, поэтому папу мы видим тоже не так часто. Остаюсь я одна с тремя детьми и кучей проблем».







Тут же подбегает маленькая стеснительная девчушка, стоит за спиной мамы и улыбается Это Даша — чудесная малышка в семье Орловых, удочеренная несколько лет назад Еленой вместе с мужем. «Даша — это светлое чудо, которое разбавило все прежние муки. В тот день, когда мы ее забирали, она прыгнула ко мне на руки и назвала мамой! С первого дня она стала нашей дочерью, которая как будто с самого рождения жила с нами. Муж не отходит от нее ни на шаг, в первое время даже бросил работу и окунулся с головой в заботу о девочке. Да и сейчас мы в ней души не чаем!» — с невероятной улыбкой на лице и в душе Елена рассказывает о своей дочери.

Юля

Ей 36 лет и она чайлфри (от англ. «сhildfree» — свободный от детей). С самого раннего возраста она стала осознавать, что в ее жизни будет другой путь, отличный от других девочек. Она не «болела» свадебными платьями и желанием даже несколько лет провести в декретном отпуске. Сейчас она замужем, есть любимая работа и сотня хобби. А также список нескольких десятков целей в жизни, который пополняется чуть ли не каждую неделю.

Что такое «чайлдфри»? По словам Юли, у каждой женщины существуют свои индивидуальные причины добровольной бездетности, которые, к слову, общественность до сих пор не хочет принимать. Именно в постсоветских странах из-за особенностей менталитета считают, что истинное «предназначение» женщины — стать матерью. И если ты не следуешь стандартам, то в большинстве случаев подвергнешься дискриминации или осуждению.





«Не хотеть детей можно по разным причинам. В этом нет ничего смертельного. По всему миру многие семья отказываются от детей. И женщины и мужчины. Из-за карьеры, из-за банального страха рожать, из-за нелюбви к детям как таковым. Причин может быть тысяча. Все очень индивидуально. Я поняла это в 18 лет. И до сих пор не было ни дня сомнений, что я поступала неправильно. Я выбрала этот путь осознанно. И тогда, и сейчас я знаю, что мою жизнь я проживу только так, как решу я сама, а не так, как продиктуют мне традиции», — рассказывает девушка.

Юля замужем несколько лет. Ее муж полностью разделяет концепцию чайлдфри. Родители и родственники в свою очередь всегда с пониманием относились к их выбору. Больше всего критиковали совершенно чужие люди, считавшие своим долгом образумить девушку.





Распорядок дня Елены и Юлии

«Мой день начинается в 6.30 утра. Я подготавливаю детям одежду в школу и садик, муж в это время помогает с завтраками. Всех умываю, кормлю и собираю к выходу. Никита обучается дома. К 10 утра к нему приходит учитель, и они занимаются около 3-х часов. В это время я готовлю обед. 2 раза в неделю приходит моя помощница, которая убирает и утюжит белье. Помогает и няня. Семья у нас большая, поэтому приходится на приготовление еды тратить полтора-два часа. Вместе с Никитой в 14.00 еду за Назаром в школу и отвожу его на кружки (3 раза в неделю в бассейн и 2 раза на экологический кружок). Пока Назар занимается, мы с Никитой плаваем в бассейне. В 17.00 возвращаемся домой, забираем дочку из садика. Потом дети играют с игрушками, а я готовлю ужин. Летом ребята вечером играют на улице, а ближе ко сну мы либо читаем, либо играем в спокойные игры. С особым трепетом ждем вечерних разговоров со старшим сыном, который сейчас учится в Чехии. Потом вечерний туалет и в 21.00 дети все спят. После этого я снова отправляюсь на кухню, загружаю посудомоечную машину, раскладываю игрушки по местам. И только тогда у меня есть время, чтобы позвонить подружкам, посмотреть новости и уделить немного времени себе. В 23 часа я ложусь спать.







Раз в месяц я хожу на маникюр и педикюр, летом несколько раз в неделю удается утром еще и покататься на велосипедах с подружкой. Каждый месяц езжу за продуктами в Чернигов, потому что многодетную семью сложно прокормить — цены на все сумасшедшие. Каждые выходные у нас гости: что-то наподобие дня открытых дверей», — рассказывает о своих буднях Елена.

Если не нужно вставать рано, чтобы отвести детей в школу или садик, а потом вечером делать с ними уроки, то чем чайлдфри занимаются днями? Своими будничными хлопотами делится Юлия: «Все как у всех. Мы с мужем работаем на себя. Рано утром бежать на работу не нужно. Выходим где-то в 9-10 и можем до ночи кататься по городу. Кроме работы у нас десяток разнообразных хобби, появляющихся каждый год. Все хочется попробовать. Жаль, не на все хватает средств и времени. Возможно, со стороны это выглядит эгоистично — жить только ради себя. Но так только кажется. Мы всегда находит возможность помочь окружающим. Ни я, ни мой муж никогда не пройдем мимо человека или животного, если ему нужна помощь. Чувство сострадания у нас сильно развито. А так стараемся каждый месяц куда-нибудь выезжать из дома. Очень любим природу. Мечтаем зиму прожить в тепле возле моря».







«Если я сейчас скажу, что я бы сделала аборт в экстренном случае — меня назовут убийцей!»

К абортам Елена относится очень отрицательно: «Это же заранее спланированное убийство! Я не представляю, как можно с этим жить дальше — погубил человеческую жизнь, тем более намеренно! Как мама, я бы себя постоянно укоряла за это. Если женщина никогда не становилась мамой, то ей будет все равно делать аборт или нет, а если была мамой-то сложно решиться. Рождение детей — это не просто баловство какое-то».

Юлия в свою очередь менее категорично размышляет на эту тему: «Об этом сложно говорить. Потому что аборт — крайняя мера, которую можно и легко избежать. Мы сейчас не в каменном веке живем, а контрацептивы можно купить в любой аптеке. Любой гинеколог посоветует минимум парочку методов, как не довести до абортов. Но если я сейчас скажу, что я бы сделала его в экстренном случае — меня назовут убийцей. Про аборты можно дискутировать часами. В конце концов, есть медикаментозный аборт. Этих ненужных проблем легко можно избежать, если слушать свое тело и не выключать голову».

«Я не понимаю людей, которые не хотят иметь детей!»

«Чайлдфри? Честно говоря, я их не понимаю. Зачем жить? Ходить на работу, зарабатывать деньги, путешествовать? А что потом в старости? В молодости это, конечно же, свобода, а в старости будешь сидеть в одиночестве. На мой взгляд, появление детей в семье только сплачивает ее. Это новая жизнь, новые интересы, новые проблемы. Решать их нужно всей семьей. А карьеру строить не помешают дети. Бабушки, няни — все они помогут присмотреть за ребенком, чтобы у мамы была возможность заниматься карьерой. Дети — это и есть все силы, которые помогают решать конфликты и ссоры».







На это Юлия, которая решила не рожать детей, отвечает: «Об этом не то, что говорить сложно, каждый раз я будто оправдываюсь за свою жизнь. Постоянно меня пытаются задеть и унизить. Я и эгоистка, и больная, и карьеристка. А уж пресловутых стаканов воды, которые мне не додадут в старости не пересчитать. Я до сих пор не понимаю, почему чужих людей так беспокоят мои детородные органы? Я же не даю мамам советы как воспитывать своих детей. Тем более считаю моветоном давать советы как поступать со своим телом, семьей, жизнью. Я уверена, что материнский инстинкт, скорее социальный стереотип. Есть куча женских сообществ для мам, где они рассказывают, что стали испытывать его лишь спустя время. Наконец-то социальные сети дали возможность мамам выговориться о том, что рожать, кормить грудью и воспитывать детей — адский труд. Наконец-то о послеродовой депрессии, постоянной усталости, нервных срывах можно сказать вслух, а не прикрываться красивыми картинками и стереотипами, что беременность и дети — сплошное удовольствие. И если вы так не считаете, то с вами что-то не так. Нужно вещи называть своими именами. Рожать — больно, страшно, а потом и опасно. Рожать нужно лишь тогда, когда есть для этого все условия. Чтобы вырастить ребенка в адекватных условиях, нужно работать и над собой, и над своими условиями жизни. А у нас как? Явно не все так гладко».

А вот по мнению Елены, государство создает нормальные условия для воспитания и развития детей, только хотелось бы больше уроков в школах по нравственности и этикету, чтобы детей больше подготавливали к самостоятельной жизни.

Елена признается, что дети — это ее будущее, надежда, опора. А предназначение каждой женщины — это продолжение рода, счастье материнства, забота и уход о семье и детях. «У каждой матери, на мой взгляд, развит материнский инстинкт. Пока женщина не стала матерью, она живет в другом мире, ей не знакомы многие чувства, эмоций и переживания. Если мать нормальная (непьющая, к примеру), то материнский инстинкт проявляется острее, когда с ребенком случаются проблемы. При разговоре с ребенком, мама может понять, какое у него настроение, хорошо ли он себя чувствует»







По словам Елены, мама — это и опора, и подруга, и исполнение надежд для ребенка. Это очень заботливый и ответственный человек. «Для меня счастье — когда счастливы все члены моей семьи, и когда я сама в какой-то мере удовлетворенная и домом, и мужем, и детьми, и собой. Свою жизнь без детей не представляю, это скучно, словно не хватает какой-то части меня для исполнения своей роли женщины на земле. В своей жизни я бы ничего не меняла, дети — это весело, это разнообразие. Много забот, но они все в радость», — откровенно говорит о себе многодетная мама.

Юлия признается: быть чайлдфри в Беларуси нелегко лишь потому, что тактичность — не наш конек. Поэтому о своем выборе она старается говорить как можно меньше, чтобы беречь свои нервы. Отсутствие детей не влияют ни на ее работу, ни на отношения с мужем. Это осознанный выбор, который был 10 лет назад и будет в будущем. Юля не карьеристка, как обычно называют бездетных женщин. И вообще, она против всех возможных стереотипов не только по отношению к чайлдфри, но и по отношению к мамам. Ведь они страдают порой чаще, чем те, кто детей не заводит. Свою жизнь Юля построила по принципу максимального «профита». Взять как можно больше и сразу. Изменилась бы ее жизнь с появлением детей? Возможно да и не в лучшую сторону. Юля планирует прожить свою жизнь по своим правилам, а не жизнью своих детей.