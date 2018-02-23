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Мороз усилится. Погода в Гомеле на выходные

  • 23 февраля 2018, 11:11
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На приближение весны природа пока даже не намекает.

В ближайшие дни в Гомеле мороз усилится до −16 — −18°C. Последние выходные перед календарной весной будут холодными, пасмурными и ветреными.


gomel.today
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Места: Гомель (21630)

Метки: Погода (1761), Главное (5678)

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