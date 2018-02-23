Мороз усилится. Погода в Гомеле на выходные

61 Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы за убийство дедушки и его жены Подросток из Слонима приговорен к 12 годам лишения свободы в воспитательной колонии за убийство дедушки — известного скульптора и его жены, сообщили БЕЛТА в Гро...

1318 «Зачем жить, если не рожать детей?» vs. «Я устала оправдываться за свой выбор!» Многодетная мама и девушка-чайлдфри из Гомеля откровенно о своей жизни «Сильные новости» поговорили с многодетной мамой и девушкой, осознанно отказавшейся от рождения детей, о предназначении каждой женщины, планах на жизнь и отношении к ...

316 ГАИ из-за сильных морозов рекомендует воздержаться от дальних поездок ГАИ из-за сильных морозов рекомендует воздержаться от дальних поездок, сообщили БелТА в УГАИ МВД Беларуси....

214 В Речице спасатели освободили застрявшего в подполе щенка — фото В Речице спасатели освободили застрявшего в подполе сарая щенка, сообщили корреспонденту БелТА в Гомельском областном управлении МЧС....

244 Археологи обнаружили древнейший пещерный рисунок. Возможно, что он был сделан руками неандертальцев Антропологам пришлось вновь пересмотреть свои взгляды на возможности Homo neanderthalensis. Ранее считалось, что искусство было недоступно неандертальцам в силу недостаточной развитости мозг...