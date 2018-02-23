Видеохит: молодые гомельчане исполнили национальные танцы под Майкла Джексона
23 февраля 2018, 10:15
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Наша танцевальная культура не знает границ.
Увлеченные традиционными белорусскими танцами молодые из Гомеля показали на видео, что наша танцевальная культура хорошо ложится даже на песни знаменитого поп-певца Майкла Джексона, пишет «Новы Час».
— Это была полная импровизация, которую мы выполнили с Еленой Егеревой на основе характерных движений белорусских танцев, — поделился руководитель Школы традиционного танца в Гомеле Дмитрий Тарасов. — В целом там были четыре народных танца, которые шли в произвольном порядке — Краковяк, Гречаник, Ночка и Базар. Таким образом мы показали группе, что даже современная музыка никуда не ушла от первоначальных народных ритмов. Инструменты могут быть какими угодно, исполнители могут петь все что угодно, а ритмы остаются ритмами.
Поэтому даже танцуя под современные композиции, можно оставаться традиционными белорусами, получая при этом удовольствие и выглядеть более чем достойно.
Школа традиционного танца в Гомеле существует уже три года. Первоначально она образовалась и действовала на базе Гомельского филиала Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций.
Под своей крышей, школа собрала людей разных профессий, но с общим интересом — танцевальной традицией Беларуси. Здесь изучают и восстанавливают настоящие танцы реальных деревень, а не хореографические постановки. Благо, материалов, собранных в этнографических экспедициях работниками музея за 40 лет, накопилось достаточно.
Кроме этого, завсегдатаи школы сами регулярно участвуют в обрядах, этнографических экспедициях и народных гуляниях, поэтому перенимают традицию от непосредственных ее носителей.
В 2017 году участники школы стали финалистами 2-х областных и одного республиканского конкурса исполнителей народных танцев, чем подтвердили высокий уровень изучения материала.
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