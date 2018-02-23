Сколько стоят квартиры в новостройках на вторичном рынке в Гомеле

Гомель полумиллионный город с оформившимся рынком жилья. В областном центре строится, продается и покупается достаточно много квартир. И можно с уверенностью утверждать, что цены на них в Гомеле назначаются не по капризу продавца, но с оглядкой на стоимость других подобных вариантов и уровень спроса. Портал недвижимости Domovita.by изучил квартиры в Гомеле и cтатистика цен жилищного рынка Гомеля на середину февраля 2018 года складывалась так:
|
Квартиры на продажу
|
Средняя цена кв.м, в
руб.
|
Квартиры в
Железнодорожном районе
|
1 195
|
1-комнатные квартиры
|
1 174
|
2-комнатные квартиры
|
1 160
|
3-комнатные квартиры
|
1 259
|
|
|
Квартиры в Новобелицком
районе
|
1 050
|
1-комнатные квартиры
|
1 142
|
2-комнатные квартиры
|
1 028
|
3-комнатные квартиры
|
1 009
|
|
|
Квартиры в Советском
районе
|
1 120
|
1-комнатные квартиры
|
1 116
|
2-комнатные квартиры
|
1 139
|
3-комнатные квартиры
|
1 102
|
|
|
Квартиры в Центральном
районе
|
1 402
|
1-комнатные квартиры
|
1 448
|
2-комнатные квартиры
|
1 403
|
3-комнатные квартиры
|
1 437
Это общие данные, они касаются всех выставленных для продажи квартир.
Теперь посмотрим на предложение новостроек. Назовем так дома построенные не раньше 2010 года.
Для «чистоты эксперимента» выберем 6 однокомнатных квартир, они
наиболее востребованы, их цены быстрее реагируют на динамику рынка.
В таблице это выглядит так:
|
Район
|
Адрес
|
Площадь общая/
жилая/
кухня
|
Цена,
руб.
|
Цена за м2,
руб.
|
Центральный
|
ул. Кожара,59
|
48,2/22,2/12,8
|
84 280
|
1 749
|
Центральный
|
ул. Бородина,6
|
47/24/7
|
64 680
|
1 376
|
Центральный
|
ул. Мазурова, 101А
|
44/17/11
|
55 860
|
1 268
|
Центральный
|
ул. Головацкого, 89
|
39,2/19,7/9,6
|
54 880
|
1 400
|
Советский
|
ул. Пенязькова, 21
|
45/19,6/9,7
|
47 040
|
1 045
|
Новобелицкий
|
ул. Каленикова, 5
|
42,7/16,1/11,5
|
47 040
|
1 102
Самая дорогая квартира на улице Кожара просторнее других, с большой
кухней и ремонтом. Расположена не в историческом центре, но сравнительно
близко ко всем благам цивилизации. Дом построен в 2013 году.
Следующая однушка по улице Бородина продается на 20 тысяч дешевле. И
это обосновано — она требует не просто ремонта, но приведения в жилое
состояние.
Дом построен в 2016 около одной из центральных магистралей — Советской улицы.
Третья квартира расположена на последнем этаже монолитной 9-тиэтажки. Дом 2017 года. Квартира тоже продается без отделки.
А вот вариант на Головацкого полностью готов для жизни. Находится в
удобном районе, но цена даже на 1 тысячу меньше, чем в у предыдущей
квартиры.
Теперь «переезжаем» в Советский район.
Квартира на Пенязькова располагается не на окраине, но продается без комментариев и даже без фото.
Только план:
Можно догадаться, что отделки в ней нет. Но цена 47 тысяч рублей, т.е. меньше 24 тысяч долларов.
Последняя в списке квартира по улице Каленикова, полностью отделана и обжита:
Но это южная окраина Новобелицкого района. До Центра еще нужно добраться.
Общее впечатление от цен гомельских новостроек, скорее благоприятное.
Они не выше, чем в других областных центрах, и кажутся обоснованными
качеством жилья.
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