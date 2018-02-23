Сколько стоят квартиры в новостройках на вторичном рынке в Гомеле

Гомель полумиллионный город с оформившимся рынком жилья. В областном центре строится, продается и покупается достаточно много квартир. И можно с уверенностью утверждать, что цены на них в Гомеле назначаются не по капризу продавца, но с оглядкой на стоимость других подобных вариантов и уровень спроса. Портал недвижимости Domovita.by изучил квартиры в Гомеле и cтатистика цен жилищного рынка Гомеля на середину февраля 2018 года складывалась так:

Квартиры на продажу Средняя цена кв.м, в руб. Квартиры в Железнодорожном районе 1 195 1-комнатные квартиры 1 174 2-комнатные квартиры 1 160 3-комнатные квартиры 1 259 Квартиры в Новобелицком районе 1 050 1-комнатные квартиры 1 142 2-комнатные квартиры 1 028 3-комнатные квартиры 1 009 Квартиры в Советском районе 1 120 1-комнатные квартиры 1 116 2-комнатные квартиры 1 139 3-комнатные квартиры 1 102 Квартиры в Центральном районе 1 402 1-комнатные квартиры 1 448 2-комнатные квартиры 1 403 3-комнатные квартиры 1 437





Это общие данные, они касаются всех выставленных для продажи квартир. Теперь посмотрим на предложение новостроек. Назовем так дома построенные не раньше 2010 года.

Для «чистоты эксперимента» выберем 6 однокомнатных квартир, они наиболее востребованы, их цены быстрее реагируют на динамику рынка.

В таблице это выглядит так:

Район Адрес Площадь общая/ жилая/ кухня Цена,

руб. Цена за м2,

руб. Центральный ул. Кожара,59 48,2/22,2/12,8 84 280 1 749 Центральный ул. Бородина,6 47/24/7 64 680 1 376 Центральный ул. Мазурова, 101А 44/17/11 55 860 1 268 Центральный ул. Головацкого, 89 39,2/19,7/9,6 54 880 1 400 Советский ул. Пенязькова, 21 45/19,6/9,7 47 040 1 045 Новобелицкий ул. Каленикова, 5 42,7/16,1/11,5 47 040 1 102

Самая дорогая квартира на улице Кожара просторнее других, с большой кухней и ремонтом. Расположена не в историческом центре, но сравнительно близко ко всем благам цивилизации. Дом построен в 2013 году.





Следующая однушка по улице Бородина продается на 20 тысяч дешевле. И это обосновано — она требует не просто ремонта, но приведения в жилое состояние.





Дом построен в 2016 около одной из центральных магистралей — Советской улицы.

Третья квартира расположена на последнем этаже монолитной 9-тиэтажки. Дом 2017 года. Квартира тоже продается без отделки.





А вот вариант на Головацкого полностью готов для жизни. Находится в удобном районе, но цена даже на 1 тысячу меньше, чем в у предыдущей квартиры.





Теперь «переезжаем» в Советский район.

Квартира на Пенязькова располагается не на окраине, но продается без комментариев и даже без фото.

Только план:





Можно догадаться, что отделки в ней нет. Но цена 47 тысяч рублей, т.е. меньше 24 тысяч долларов.

Последняя в списке квартира по улице Каленикова, полностью отделана и обжита:





Но это южная окраина Новобелицкого района. До Центра еще нужно добраться.





Общее впечатление от цен гомельских новостроек, скорее благоприятное. Они не выше, чем в других областных центрах, и кажутся обоснованными качеством жилья.