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Сколько стоят квартиры в новостройках на вторичном рынке в Гомеле

  • 23 февраля 2018, 08:41
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Гомель полумиллионный город с оформившимся рынком жилья. В областном центре строится, продается и покупается достаточно много квартир. И можно с уверенностью утверждать, что цены на них в Гомеле назначаются не по капризу продавца, но с оглядкой на стоимость других подобных вариантов и уровень спроса. Портал недвижимости Domovita.by изучил квартиры в Гомеле и cтатистика цен жилищного рынка Гомеля на середину февраля 2018 года складывалась так:


Квартиры на продажу

Средняя цена кв.м, в руб.

Квартиры в Железнодорожном районе

1 195

1-комнатные квартиры

1 174

2-комнатные квартиры

1 160

3-комнатные квартиры

1 259

 

 

Квартиры в Новобелицком районе

1 050

1-комнатные квартиры

1 142

2-комнатные квартиры

1 028

3-комнатные квартиры

1 009

 

 

Квартиры в Советском районе

1 120

1-комнатные квартиры

1 116

2-комнатные квартиры

1 139

3-комнатные квартиры

1 102

 

 

Квартиры в Центральном районе

1 402

1-комнатные квартиры

1 448

2-комнатные квартиры

1 403

3-комнатные квартиры

1 437



Это общие данные, они касаются всех выставленных для продажи квартир. Теперь посмотрим на предложение новостроек. Назовем так дома построенные не раньше 2010 года.

Для «чистоты эксперимента» выберем 6 однокомнатных квартир, они наиболее востребованы, их цены быстрее реагируют на динамику рынка.

В таблице это выглядит так:


Район

Адрес

Площадь общая/

жилая/

кухня

Цена,

руб.

Цена за м2,

руб.

Центральный

ул. Кожара,59

48,2/22,2/12,8

84 280

1 749

Центральный

ул. Бородина,6

47/24/7

64 680

1 376

Центральный

ул. Мазурова, 101А

44/17/11

55 860

1 268

Центральный

ул. Головацкого, 89

39,2/19,7/9,6

54 880

1 400

Советский

ул. Пенязькова, 21

45/19,6/9,7

47 040

1 045

Новобелицкий

ул. Каленикова, 5

42,7/16,1/11,5

47 040

1 102


Самая дорогая квартира на улице Кожара просторнее других, с большой кухней и ремонтом. Расположена не в историческом центре, но сравнительно близко ко всем благам цивилизации. Дом построен в 2013 году.


Следующая однушка по улице Бородина продается на 20 тысяч дешевле. И это обосновано — она требует не просто ремонта, но приведения в жилое состояние.


Дом построен в 2016 около одной из центральных магистралей — Советской улицы.

Третья квартира расположена на последнем этаже монолитной 9-тиэтажки. Дом 2017 года. Квартира тоже продается без отделки.


А вот вариант на Головацкого полностью готов для жизни. Находится в удобном районе, но цена даже на 1 тысячу меньше, чем в у предыдущей квартиры.


Теперь «переезжаем» в Советский район.

Квартира на Пенязькова располагается не на окраине, но продается без комментариев и даже без фото.

Только план:


Можно догадаться, что отделки в ней нет. Но цена 47 тысяч рублей, т.е. меньше 24 тысяч долларов.

Последняя в списке квартира по улице Каленикова, полностью отделана и обжита:


Но это южная окраина Новобелицкого района. До Центра еще нужно добраться.


Общее впечатление от цен гомельских новостроек, скорее благоприятное. Они не выше, чем в других областных центрах, и кажутся обоснованными качеством жилья.


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