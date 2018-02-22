У гомельского школьника нашли почти 7 кг насвая

Более 6,5 кг насвая изъяли у несовершеннолетнего жителя Гомеля, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Оперативники наркоконтроля Центрального РОВД Гомеля сегодня на рынке «Прудковский» задержали парня 2000 года рождения. Молодой человек при себе имел два полиэтиленовых пакета, внутри каждого находился нерасфасованный насвай. Пояснить, откуда вещество, он не смог. Общий вес изъятого некурительного табачного изделия составил 6,7 кг.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП Беларуси. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5).