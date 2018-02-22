Работники «Сожа»: На территории совхоза захоранивают свиней. Директор: «Идет технологическое выбытие»

Неделю назад TUT.BY писал о том, что в совхозе-комбинате «Сож» массово забивают свиней. А из фирменных магазинов (таких у комбината семь) исчезло все мясо. В облисполкоме тогда долго думали и наконец прокомментировали TUT.BY: «Идет модернизация производства» и вместе с ней «плановое переселение свиней на другие площадки».

Но что делать с фото неизвестного автора, на котором запечатлена гора из свиных туш? И как заставить молчать работников предприятия, которые решились рассказать нам, что происходит в родном совхозе?

Пользователи обсуждают фото: в «Одноклассниках» оно собрало более тысячи комментариев и 20 тысяч «лайков». им поделились более 2 тысяч человек. Они возмущены: мол, власти замалчивают инцидент и никто не знает истинной картины происходящего.

Но вот в обсуждениях появляется Евгения Чамлай (Левченко), представляется ветврачом комплекса (по нашей информации, женщина действительно работает в совхозе-комбинате. — Прим. TUT.BY).

«Я работаю на этом предприятии, и работаю со свиньями, а не с „мертвыми душами“! А если было бы что-то грандиозное, закрыли все... Люди, прочитайте про „африканку“, и вы увидите, что мясо для человека безвредно! Сплетни, конечно, ходят всякие, каждый день все „круче и круче“, уши в трубку сворачиваются! Но не „ЗАХОРАНИВАЮТ И НЕИЗВЕСТНО КУДА ДЕВАЮТ“: ... большей чуши я не слышала! На предприятии ведется модернизация! а людям лишь бы языки почесать!»

Пользователи заваливают специалиста вопросами. Если все хорошо, то почему тогда работников отправили в отпуск за свой счет, а в фирменных магазинах совхоз-комбината «Сож» нет мяса? И вообще — откуда это фото?

«Люди не понимают, что производство в аварийном состоянии, его нужно реконструировать! А чтобы завести новое поголовье, нужно убрать старое!» — объясняет Евгения.

Однако большинство участников обсуждения ее словам не верит. Некоторые не выдерживают: выходят из онлайна в реальную жизнь и готовы рассказать TUT.BY, что же происходит на комплексе уже две недели подряд. Несмотря на свой страх и риск. Небольшой агрогородок Новая Гута «завязан» на единственном предприятии — в «Соже» работают почти все местные. Другой работы, в случае чего, для них там нет.

Мы встречаемся на окраине Новой Гуты, соблюдая все меры конспирации, с работниками совхоз-комбината «Сож» Александром и Дмитрием (имена изменены. — Прим. TUT.BY). Есть одно условие — никаких фото. «У всех семьи, дети, вы понимаете?» — просят фотографа молодые люди. Но, говорят, и молчать больше не могут.

— Я работаю на комбинате уже несколько лет, на другом участке, — начинает Дмитрий. — На прошлой неделе начальник говорит: «Надо идти на комплекс, таскать дохлых свиней». Работа малоприятная, свиньи огромные — килограммов по 300, не меньше. Но я не противился, нас имеют право с участка на участок перебрасывать, если есть такая производственная необходимость. Пришли на комплекс. Одни уже мертвые, другие еле стоят, чихают, в каких-то пятнах и крови. Мертвых нам нужно было на тачку погрузить и вывезти на улицу. Там их сразу в ковш «Амкодора», потом вспарывают брюхо, засыпают туда хлорку и — в яму!

— То есть их никуда не вывозили?

— Нет, прямо на территории комплекса все туши бросали в яму метров 5−6 глубиной и метров 10 шириной. Потом, когда яма наполнялась, новую копали.

— Сколько там было туш?

— Ой, много. Тысячи.

— Вам говорили, что это за болезнь?

— Никто ничего не рассказывал. Нам говорят, что кормом отравились. Рассказывали, что тех, которые еще живые были, срочно били и везли на мясокомбинаты. Но некоторые уже разделанные туши назад возвращали на комплекс и тут же закапывали, — говорит Александр.

— Столько работников в эти дни побывало на комплексе — и только одно фото «гуляет» по сети.

— Так телефоны забирают. На входе тебя раздевают до трусов, одежду забирают и телефон. Если задаться целью, можно пронести, но никто не хочет рисковать, кому нужны проблемы?

Мужчины объясняют, что люди возмущены даже не столько фактом неизвестной свиной болезни, которая подкосила поголовье. И даже не тем, что инцидент тщательно скрывают от общественности. Местных беспокоит, что скотомогильник устроили прямо на предприятии — а рядом деревня.





«Пришли на работу, а там вся земля от этих свиней вздувается»

С нами соглашается поговорить еще один работник предприятия — Павел. Он подтверждает: туши мертвых животных закапывают прямо на территории совхоза.

— Пришли на работу, а там только слышно: пух! пух! пух! — вся земля от этих свиней вздувается. Не знаю, что будет весной. Вообще я недавно тут работаю, но, говорят, что это не первый раз на территории комплекса такое. Всегда там туши закапывали.

В понедельник, говорит Павел, он пришел на работу и получил задание — вывозить трупы.

— Меряли всем свиньям температуру, если есть — сразу вырезается весь станок. Вот, видите, зеленые [отметины на мертвых тушах]?, — увеличивает на телефоне фото мужчина. — Это метки специальные. Сначала метили красным маркером тех, у которых температура, а зеленым — у которых не было температуры. Но потом не было красного маркера, поэтому договорились на тех, что с температурой, ставить зеленый крест, — рассказывает Павел.

Больше он ничего говорить не хочет.





В самой Новой Гуте, агрогородке, в котором каждый второй так или иначе связан с совхозом-комбинатом, жизнь идет своим чередом. О том, что же происходит на местном предприятии, жители по-прежнему говорят неохотно.

— Мы много чего слышали и знаем, но никто вам здесь не скажет. Люди боятся остаться без работы. А самое страшное, что, потеряв работу, они могут лишиться жилья. Мне вот еще потихоньку 20 лет выплачивать больше 150 млн за свою квартиру. Если уволят — надо будет за три года эту сумму отдать, а где я такие деньжищи найду?

Зато в фирменном магазине совхоз-комбината появилось мясо.

— Местное?

— Нет, вы что, — из других хозяйств привозят. У нас ведь бойня на ремонте, мы вам уже рассказывали, — твердят заученную мантру продавцы.





Комбинат — «военный объект»

Мы, как и неделю назад, приходим к проходной комбината. Но — по-прежнему без толку. Ворота открыты, но за ними — суровые охранники. Где-то там, за забором — здание администрации предприятия. Но туда нас никто не пустит.

С директором Андреем Напеленком удается связаться по мобильному телефону.

— Андрей Алексеевич, это снова мы. Люди жалуются...

Руководитель предприятия не дает договорить.

— На что жалуются? Мяса не хватает?

— Говорят, что мертвых поросят закапывают прямо на территории комбината. Это правда?

— Нет. Вам ведь уже комментировал облисполком. Идет модернизация. Две линии были в аварийном состоянии — их законсервировали. Что вы хотите — 40 лет комплексу! Сейчас речь идет о строительстве нового здания в новом месте. Пусть люди не переживают. Ничего плохого мы не делаем.

— Почему бы вам не пустить нас на комбинат? Показать вашу модернизацию?

— Во-первых, это закрытый военный объект, и не я придумал это.

— Но это бы сняло сегодня многие вопросы.

— От меня не зависит это. Сначала нужно делать запрос в областную ветеринарию, там рассматривается разрешение, затем согласовывает район. Я в этом — последнее звено.

Позже в разговоре с корреспондентом TUT.BY он пояснил: «Если на „Соже“ и происходит выбытие свиней, то это исключительно технологическое выбытие. Идет плановое переселение свиней на другие площадки, часть из них отправляется на мясокомбинат. Как мы и говорили ранее, проблемы на „Соже“ связаны с амортизированными строениями, чей срок эксплуатации не только давно вышел, но и вызывает серьезные опасения уже не только за сохранность животных, но и за жизнь работников. Финансовые возможности предприятия не позволили ранее начать строительство такого необходимого объекта. Строительство комплекса по выращиванию и откорму 54 тысяч голов свиней начнется уже в этом году».

Звоним главному санитарному врачу Гомельской области Александру Тарасенко. К нему есть вопрос: насколько безопасны для окружающей среды и здоровья людей подобные захоронения.

— Про массовые закапывания свиней у нас информации нет. Животными ветеринарная служба занимается.

— Но вы же должны следить за эпидемиологической обстановкой в регионе.

— Действительно, есть заболевания, которые могут передаваться от животных. Но нам никаких сигналов не поступало. Мы проверим эту информацию.

— Так вы пойдете на предприятие?

— Ну конечно. У нас ведь квадракоптера нет. Получим разрешение на мониторинг — и наши специалисты посмотрят, что вызывает озабоченность у населения.

Позже Александр Тарасенко сообщил TUT.BY: «По информации районного центра никакой чрезвычайной ситуации на предприятии нет».

В ветеринарной службе области TUT.BY заверили: «Эпизоотическая ситуация находится на контроле и не вызывает опасений как в целом по области, так и на данном конкретном предприятии».