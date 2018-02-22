24 февраля состоится круглый стол, посвященный истории армии и флота на Гомельщине

23 февраля — День защитника Отечества. Официально в Республике Беларусь в этом году отмечается 100-летие Вооруженных Сил.





Независимые исследователи и общественные активисты предлагают свое видение этих событий. На «круглом столе» будет представлен доклад о военной истории Гомеля. Начиная с глубокой древности, Киевской Руси и ВКЛ, и заканчивая СССР и нашими днями. В нем будет рассказано какие виды средневекового оружия находили наши археологи, что за воинские части стояли в Гомеле, какие видные военачальники проходили здесь службу, что за вооружение производилось на гомельских заводах в прошлом. А также о том, был ли в Гомеле свой флот?

На все спорные вопросы в открытой и свободной дискуссии будут отвечать гомельские историки и исследователи. К участию приглашены участники локальных военных конфликтов, исторические реконструкторы, краеведы и общественные деятели.





Запланирована небольшая музыкальная часть.

Организаторы говорят: «Мы приглашаем на «круглый стол», посвященный Дню защитника Отечества, мужчин и женщин, служивших в Советской Армии и ВС РБ, гомельчан, интересующиеся историей Беларуси и всех желающих. Всех тех, для кого защита нашей Родины — не пустой звук».

Круглый стол состоится 24-го февраля в субботу в 14.00 по адресу: Барыкина, 301. Доехать можно троллейбусом № 7и автобусом № 33 до остановки «Войсковая». Вход — свободный.