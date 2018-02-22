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Презентация комикса, выставка и кино: гомельчан приглашают на уик-энд прав человека

  • 22 февраля 2018, 16:10
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С 23 по 25 февраля в офисе «Таварыства беларускай мовы» пройдет ряд бесплатных мероприятий, посвященных правам человека.

Во время «уик-энда» у всех желающих будет возможность познакомиться с действующими правозащитниками, узнать о ситуации с правами человека, послушать незанудную презентацию от координатора кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» и посмотреть короткометражный фильм об этом.

Расписание мероприятий:

  • 23.02 с 19:00 — открытие уик-энда и лекция/презентация комикса по теме смертной казни
  • 24.02 в 17:30 — экскурсия по выставке про права человека
  • 24.02 в 19:00 — просмотр и обсуждение фильма «Грязные прелести»
  • 25.02 с 12:30 до 20:00 — у вас будет возможность самостоятельно посетить выставку

Офис «Таварыства беларускай мовы» находится по адресу ул. Трудовая 7а, 2 этаж, помещение 14.


gomel.today
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Места: Гомель (21621)

Метки: Гражданское общество (1844)

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