Презентация комикса, выставка и кино: гомельчан приглашают на уик-энд прав человека

С 23 по 25 февраля в офисе «Таварыства беларускай мовы» пройдет ряд бесплатных мероприятий, посвященных правам человека.

Во время «уик-энда» у всех желающих будет возможность познакомиться с действующими правозащитниками, узнать о ситуации с правами человека, послушать незанудную презентацию от координатора кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» и посмотреть короткометражный фильм об этом.

Расписание мероприятий:

23.02 с 19:00 — открытие уик-энда и лекция/презентация комикса по теме смертной казни

24.02 в 17:30 — экскурсия по выставке про права человека

24.02 в 19:00 — просмотр и обсуждение фильма «Грязные прелести»

25.02 с 12:30 до 20:00 — у вас будет возможность самостоятельно посетить выставку

Офис «Таварыства беларускай мовы» находится по адресу ул. Трудовая 7а, 2 этаж, помещение 14.