Фотофакт: в городе над Сожем прошёл полуфинал конкурса «Мистер Гомель-2018»

Полуфинал «Мистер Гомель-2018» прошёл в караоке-клубе «Arena Hall». Из 22 участников жюри выбрало 12, ещё двоих определили зрители.









Парни в первом задании продемонстрировали умение дефилировать. Далее полуфиналистам предстояло ответить на вопросы в интервью. О последнем испытании участники заранее не знали. Организаторы подготовили для них сюрприз — нужно было повторять элементы танцев с экрана.





Во время подсчёта баллов в зале для гостей и участников выступал Театра танца «Дива». А после жюри назвало 12 имён счастливчиков. Игорь Курилович и Денис Бородий присоединились к ним благодаря голосованию зрителей.

Напомним, финальное шоу состоится 22 апреля в ГЦК. Организаторы конкурса — Гомельский филиал Студии Сергея Нагорного и Городской центр культуры.











































































































