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Фотофакт: в городе над Сожем прошёл полуфинал конкурса «Мистер Гомель-2018»

  • 22 февраля 2018, 11:32
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Полуфинал «Мистер Гомель-2018» прошёл в караоке-клубе «Arena Hall». Из 22 участников жюри выбрало 12, ещё двоих определили зрители.



Парни в первом задании продемонстрировали умение дефилировать. Далее полуфиналистам предстояло ответить на вопросы в интервью. О последнем испытании участники заранее не знали. Организаторы подготовили для них сюрприз — нужно было повторять элементы танцев с экрана.


Во время подсчёта баллов в зале для гостей и участников выступал Театра танца «Дива». А после жюри назвало 12 имён счастливчиков. Игорь Курилович и Денис Бородий присоединились к ним благодаря голосованию зрителей.

Напомним, финальное шоу состоится 22 апреля в ГЦК. Организаторы конкурса — Гомельский филиал Студии Сергея Нагорного и Городской центр культуры.





























Ирина Чернявская, фото автора, Гомельские ведомости
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Места: Гомель (21621)

Метки: Афиша (1780)

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