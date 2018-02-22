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В Гомеле девушка нашла карту с пин-кодом на обороте, сняла деньги, но «засветилась» на камере банкомата

  • 22 февраля 2018, 10:37
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Гомельчанка сняла чужие деньги 24 января в 18:30 в банкомате по адресу Кожара, 1. Теперь ее разыскивает милиция.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, на вид ей от 17 до 25 лет, среднего телосложения, длинные прямые темные волосы. Была одета в удлинённый зимний пуховик, шарф.


gomel.today
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Места: Гомель (21621)

Метки: Криминал (9416)

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